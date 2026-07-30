Piero Quispe ya tiene fecha para su esperado regreso con Universitario

Piero Quispe cuenta los días para volver a vestir la camiseta de Universitario. El volante continúa con un intenso trabajo de puesta a punto para alcanzar su mejor condición física y todo indica que su esperado regreso se producirá en la cuarta fecha del Torneo Clausura, cuando los cremas reciban a Sporting Cristal en el estadio Monumental.

El mediocampista viene cumpliendo un plan especial de preparación bajo la supervisión del comando técnico y del área física. En Ate quieren que llegue en plenitud para evitar cualquier riesgo y pueda convertirse en un jugador determinante desde su reaparición.

El partido frente a Sporting Cristal tendrá un significado especial para Quispe. Además de marcar el inicio de su segunda etapa con la camiseta crema, volverá a encontrarse con la hinchada de Universitario en un Monumental que espera recibirlo con una gran ovación.

En el comando técnico de Héctor Cúper consideran que el regreso del volante potenciará el funcionamiento del equipo. Su capacidad para generar juego, romper líneas y asociarse con los atacantes le dará nuevas variantes a un plantel que aspira a pelear el Torneo Clausura y el tetracampeonato.

Con la fecha de su regreso prácticamente definida, la expectativa crece entre los hinchas. Quispe espera responder dentro del campo con el mismo fútbol que lo convirtió en una de las figuras del club y ayudar a Universitario a mantenerse firme en la lucha por un nuevo título nacional.