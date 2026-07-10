Roberto Mosquera definió la salida de referente de Sporting Cristal para el Clausura: "Préstamo"

Sporting Cristal sigue enfocado en terminar de cerrar su plantel para el inicio del Torneo Clausura, donde tiene que elevar notablemente su nivel. Los rimenses han realizado varios movimientos con fichajes y salidas. No obstante, recientemente se conoció que el DT Roberto Mosquera ha solicitado la salida de un referente.

Roberto Mosquera definió la salida de referente de Sporting Cristal

Uno de los jugadores considerados referentes dentro del plantel de Sporting Cristal es Irven Ávila, quien es uno de los máximos goleadores históricos del club, aunque recientemente ha sido señalado por su vigencia. En ese sentido, en el programa 'Fútbol Satélite' revelaron que Roberto Mosquera ha solicitado su salida.

La información fue brindada por el periodista Julio Peña, quien indicó que el estratega sostuvo una conversación con el delantero para darle a conocer que no entra en sus planes. De hecho, precisó que ya estaba arreglada su llegada a la San Martín para jugar la Liga 2.

Video: Fútbol Satélite

“Roberto Mosquera le ha dicho a Irven Ávila que no va a contar con él. Es más, ya había un acuerdo entre Sporting Cristal y la San Martín para que sea cedido a préstamo Irven Ávila y que juegue Liga 2 con el equipo santo. El acuerdo estaba entre los clubes”, fue la información que compartió el citado comunicador.

Irven Ávila rechazó jugar por la San Martín

Del mismo modo, Julio Peña reveló que el ‘Cholito’ se opuso rotundamente a jugar en la segunda división del fútbol peruano, por lo que su decisión es permanecer en la escuadra del Rímac para pelear un lugar en el equipo, que ha fichado a Hernán Barcos y Michael Hoyos en su puesto.

“Irven dijo: ‘No hay forma, yo no quiero jugar Liga 2. Respeto a San Martín y todo, pero yo no quiero jugar Liga 2’. Ha decidido pelearla desde donde le toque y quedarse en Sporting Cristal”, complementó el hombre de prensa.