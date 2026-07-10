Ex Universitario celebró llegada de Michael Hoyos a Sporting Cristal: "Hermano mío"

Sporting Cristal anunció recientemente la incorporación de Michael Hoyos como su nuevo delantero para las temporadas 2026 y 2027. El atacante, proveniente de Newell’s, llega con la convicción de ser titular en el esquema celeste, por lo que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Justamente, un ex Universitario dio de qué hablar al celebrar su fichaje por el equipo bajopontino.

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Ex Universitario celebró fichaje de Michael Hoyos a Sporting Cristal

A través de la cuenta oficial de Instagram de Michael Hoyos, se vieron algunas postales del jugador luciendo la camiseta celeste ante sus miles de seguidores. Entre los comentarios, se vio a varias personas felicitándolo por su llegada, y uno de los que más impactó fue el de Diego Dorregaray, exdelantero que firmó por Universitario en la temporada 2024.

El atacante se mostró contento de ver a su excompañero de equipo en Guayaquil City en el fútbol peruano y comentó emoticonos de celebración por este nuevo reto que afronta a sus 34 años. El delantero tendrá contrato hasta 2027 con los rimenses y espera dar todo de sí bajo la dirección de Roberto Mosquera.

"Hermano mío", se lee en el comentario de Diego Dorregaray en la publicación de Michael Hoyos con la camiseta de Sporting Cristal.

Diego Dorregaray comentó publicación de Michael Hoyos.

Diego Dorregaray y sus números con Universitario

Diego Dorregaray fue parte del plantel 2024 de Universitario. En su estadía con la institución crema afrontó un total de 23 partidos entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. El delantero argentino llegó a marcar cuatro goles en 690 minutos disputados.

Diego Dorregaray fue parte de Universitario durante la temporada 2024. Foto: GLR.

¿En qué clubes jugó Diego Dorregaray?