Futbolista dejó Sporting Cristal y fichó oficialmente por la 'U' para el resto del 2026

¡Sorpresa! Recientemente, Sporting Cristal dejó ir a una de sus principales figuras dentro del plantel, quien fue titular indiscutible a lo largo de todo el Torneo Apertura 2026. Ahora, acaba de darse un batacazo en el mercado de fichajes luego de que la ‘U’ confirmara su incorporación por el resto de la presente temporada. Te contamos de quién se trata.

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Como se sabe, los hinchas están demasiado exigentes con el equipo comandado por Roberto Mosquera, sobre todo por las contrataciones que ha realizado en el actual libro de pases. No obstante, los aficionados también quieren que la institución compita en todas sus categorías, como la Liga Femenina del Perú 2026, que actualmente se encuentra en instancias finales.

Sporting Cristal clasificó a la final del Torneo Apertura, donde enfrentará a Universitario de Deportes en partidos de ida y vuelta. En medio de ello, poco antes del primer encuentro en el Estadio Alberto Gallardo, una de las principales jugadoras celestes dejó el Rímac para ser presentada en su nuevo equipo: Silvana Alfaro. Esto causó muchos comentarios negativos de la hinchada, ya que el club dejó ir a la guardameta titular antes de dos duelos decisivos.

Ahora, la portera fue anunciada como flamante fichaje por parte de la Universidad de Chile, donde buscará salir campeona de la Liga Chilena. Esta será la segunda experiencia de la golera de la selección peruana en el extranjero, ya que en el 2021 formó parte de Racing Club y se convirtió en la primera futbolista nacional en pertenecer a un club femenino en Argentina.

Silvana Alfaro fue presentada en la U de Chile.

Trayectoria de Silvana Alfaro

Estos han sido sus clubes:

Sporting Cristal

Deportivo Municipal

Racing Club

Universitario de Deportes

Universidad de Chile

Vale precisar que en la escuadra del Rímac estuvo hasta en tres oportunidades diferentes.