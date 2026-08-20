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Jugadores de Botafogo se picaron y fueron a agredir al DT de Cienciano tras ser eliminados de la Copa Sudamericana

¡Se picó el final del partido! Tras el pitazo final, los equipos de Cienciano y Botafogo se enfrascaron en una brutal batalla campal en la mitad del campo.

Gary Huaman
Jugadores de Botafogo se fueron encima del plantel de Cienciano.
Jugadores de Botafogo se fueron encima del plantel de Cienciano. | Foto: AFP
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El final del duelo entre Cienciano vs Botafogo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó en una brutal batalla campal en la mitad del Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. El equipo peruano logró aguantar el resultado que consiguió en la ida, perdió solo por 1-0 en la vuelta y eliminó al cuadro brasileño en su estadio. Sin embargo, no salieron ‘ilesos’ por lo que terminó sucediendo después.

Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Apenas el árbitro hizo sonar su pitazo final, se desató la pelea. En las imágenes de DSports se puede ver como Neri Bandiera empieza a llamar a todos sus compañeros hacia la mitad del campo, cuando varios jugadores y miembros del equipo de Botafogo se fueron encima del plantel cusqueño.

Un final tristrísimo”, señaló uno de los comentaristas de DSports, mientras las cámaras enfocaban al entrenador Horacio Melgarejo, quien movía los dedos y empezaba a correr hacia atrás para no ser partícipe de esta brutal pelea. “Ahí alguien provocó, porque si no los jugadores de Botafogo no se hubieran calentado como se calentaron. Lo contienen los propios jugadores al técnico”, añadió el periodista.

Así termina la noche de copa”, comentó mientras Gerson Barreto se llevaba a su entrenador Horacio Melgarejo hacia los vestuarios. Cuando parecía que la cosa se había calmado, ambos planteles volvieron a enfrascarse en una brutal pelea e incluso los suplentes de ambos equipos empezaron a discutir fuerte.

A Melgarejo se lo quieren comer eh”, añadió el comentarista cuando el plantel del Fogao se les fue encima a los jugadores cusqueños. Precisamente varios de los guardias de de la Copa Sudamericana fueron a proteger al DT de Cienciano de los brasileños. Finalmente, la cosa no llegó a mayores y se terminaron separando.

Puedes ver la pelea completa entre Cienciano vs Botafogo en el siguiente enlace.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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