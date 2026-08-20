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Prensa brasileña arremetió contra Botafogo tras quedar eliminado ante Cienciano por Sudamericana: "Desperdicia oportunidades"

Cienciano eliminó a Botafogo de la Copa Sudamericana 2026 y desde Brasil lanzaron fuertes comentarios tras la hazaña de la escuadra cusqueña.

Luis Blancas
Medios de Brasil rotundos contra Botafogo por eliminación de la Copa Sudamericana ante Cienciano
Medios de Brasil rotundos contra Botafogo por eliminación de la Copa Sudamericana ante Cienciano | Composición: Líbero
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Medios brasileños no desaprovecharon la ocasión para lanzar duras críticas tras la eliminación de Botafogo frente a Cienciano en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que concluyó con un marcador global de 6-2 desfavorable al club de Río de Janeiro.

Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque por los cuartos de final.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Medios de Brasil rotundos contra Botafogo por eliminación de la Copa Sudamericana ante Cienciano

Medios como Bolavip, Fuegos en la red y Ogol fueron críticos tras la derrota de Botafogo frente a Cienciano en el marcador global por 6-2 de la Copa Sudamericana. Aunque el conjunto brasileño se llevó la victoria, no logró imponerse en el Estadio Nilton Santos, en Río de Janeiro.

Medio brasileño lanzó fuerte comentario sobre la eliminación de Botafogo ante Cienciano

Medio brasileño lanzó fuerte comentario sobre la eliminación de Botafogo ante Cienciano

“Botafogo derrota a Cienciano, pero no logra superar la desventaja y queda eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana”,Botafogo anota pronto, pero desperdicia numerosas oportunidades de gol y no logra obrar un milagro contra Cienciano” y “Botafogo derrota a Cienciano, pero queda eliminado de la Copa Sudamericana”, son algunos de los títulos lanzados en sus plataformas web.

Medio de Brasil dejó fuerte comentario sobre la eliminación de Botafogo ante Cienciano

Medio de Brasil dejó fuerte comentario sobre la eliminación de Botafogo ante Cienciano

Medio brasileño lanzó fuerte comentario sobre la eliminación de Botafogo ante Cienciano

Medio brasileño lanzó fuerte comentario sobre la eliminación de Botafogo ante Cienciano

Cienciano clasificó a cuartos y enfrentará a Montevideo City Torque

Con la clasificación de Cienciano frente a Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo cusqueño se medirá con Montevideo City Torque en los cuartos de final. La serie será de ida y vuelta: el primer partido se jugará entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la vuelta está programada entre el 15 y el 17 del mismo mes.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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