Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, rompió su silencio tras la bronca con Botafogo: "Problemas"

Cienciano nuevamente hizo historia en la Copa Sudamericana 2026 al clasificar a los cuartos de final del certamen, dejando en el camino a Botafogo con un marcador global de 6-2. Sin embargo, en medio de las celebraciones por la hazaña conseguida en Brasil, un grupo de jugadores del 'Fogão' iniciaron una bronca e intentaron agredir al DT Horacio Melgarejo. En ese sentido, el estratega del 'papá' rompió su silencio y habló sobre este episodio vivido tras el partido de vuelta en el estadio Morumbí.

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¿Qué dijo Horacio Melgarejo sobre la bronca con jugadores de Botafogo?

En conferencia de prensa, el director técnico argentino fue consultado sobre el incidente con los jugadores brasileros. Sin embargo, evitó revelar el motivo exacto sobre esta riña y solo se limitó a indicar que todos los pormenores quedaron registrados por las cámaras de los medios y del torneo.

“¿Qué fue lo que ocurrió al final en ese conato de bronca?”, fue la pregunta formulada por el periodista Michael Succar, a lo que Melgarejo respondió: “No te voy a contestar porque está todo grabado y no quiero problemas”.

Plantel de Botafogo intentó agredir a jugadores y DT de Cienciano

Como se recuerda, tras el pitazo final del partido de vuelta entre peruanos y brasileños por los octavos de final de la Copa Sudamericana, jugadores del cuadro local protagonizaron un altercado en medio del campo de juego e intentaron abalanzarse contra el DT Horacio Melgarejo, quien movía los dedos mientras retrocedía para no ser alcanzado por los iracundos jugadores de Botafogo.

Afortunadamente, la situación no escaló a mayores y ambos planteles terminaron separándose, gracias a la oportuna intervención de los agentes de seguridad.

Cienciano vs Montevideo City Torque por cuartos de final de la Copa Sudamericana

Cabe precisar que tras superar esta llave, Cienciano enfrentará a Montevideo City Torque de Uruguay por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. De momento, aún no hay fechas exactas, sin embargo, Conmebol confirmó que los partidos de ida se jugarán entre el 8 y 10 de setiembre, mientras los duelos de vuelta se llevarán a cabo entre el 15 y 17 del mismo mes.