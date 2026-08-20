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TAS falló a favor de Horacio Melgarejo y suspende sanción que afecta a Cienciano
Horacio Melgarejo podrá volver a estar dentro del terreno de juego tras la decisión del TAS sobre su suspensión por sus declaraciones pasadas sobre la Copa de la Liga.
¡Volverá a dirigir! Horacio Melgarejo podrá estar nuevamente al mando de Cienciano, pese a la sanción deportiva y económica que recibió por sus declaraciones sobre la Copa de la Liga. Según informó el periodista Gustavo Peralta, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) decidió suspender temporalmente el castigo mientras analiza y toma una decisión definitiva sobre el caso.
"El TAS aceptó el pedido de Horacio Melgarejo y ejecutó la medida cautelar a su favor. Con esto, la sanción queda suspendida hasta que se emita una decisión definitiva", anunció el comunicador durante la emisión del programa 'Linkeados'.
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Horacio Melgarejo volverá a dirigir en el Torneo Clausura
Vale recordar que el entrenador de Cienciano fue castigado con un año de suspensión para intervenir en cualquier actividad oficial de los torneos de la Liga de Fútbol Profesional, además de una multa de 20 UIT, cifra que equivale aproximadamente a 110 mil soles.
La medida se impuso tras sus duras críticas y ofensas contra la organización de la Copa de la Liga y el presidente de la FPF. Más tarde, el Tribunal de Apelaciones ratificó la sanción al declarar infundado su recurso, motivo por el que el técnico optó por recurrir al TAS.
¿Cuándo y a qué hora juega Cienciano?
Cienciano enfrentará a Botafogo este jueves 20 de agosto por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido comenzará a las 7:30 p. m. (hora peruana) en Brasil.
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