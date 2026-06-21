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¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026 tras empatar con Curazao?

Luego de su empate con Curazao, a Ecuador le queda una última oportunidad ante Alemania para avanzar a la siguiente ronda.

Antonio Vidal
Los resultados que necesita Ecuador para pasar de ronda en el Mundial 2026. Foto: Selección de Ecuador
Los resultados que necesita Ecuador para pasar de ronda en el Mundial 2026. Foto: Selección de Ecuador
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La selección de Ecuador atraviesa un complicado momento luego de su empate ante Curazao. El ‘Tri’, que a priori era favorito para quedarse con los tres puntos, dejó pasar una gran oportunidad y tuvo que conformarse con sumar solo uno. Este resultado ha puesto al país ecuatoriano con las emociones a flor de piel, pues ahora los dirigidos por Sebastián Beccacece deberán enfrentarse a la poderosa Alemania, que ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. Por ello, en esta nota te presentaremos los escenarios que necesita Ecuador para soñar con quedarse con el segundo lugar.

DT de Ecuador tuvo categóricas palabras tras empate contra Curazao. Foto: DSports

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¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026?

Para que Ecuador pase a la siguiente fase, deberá ganar sí o sí a Alemania, pues tener solo un punto en el grupo lo pone en aprietos. A continuación, los escenarios que necesita la Tri.

Resultado de Ecuador vs AlemaniaResultado de Costa de Marfil vs Curazao¿Clasifica Ecuador?
GanaEmpate o gana CurazaoSí, clasifica a dieciseisavos
GanaGana Costa de MarfilDepende de la diferencia de gol
EmpataCualquier resultadoQueda muy complicado y dependerá de otros grupos
PierdeCualquier resultadoQueda eliminado

Cabe señalar que, en la última fecha del Grupo E, los partidos se realizarán de forma simultánea, lo que añade más presión y emoción a la jornada.

¿Cuándo juega Ecuador vs Alemania?

El próximo partido de Ecuador será contra Alemania este jueves 25 de junio, en un encuentro correspondiente a la última fecha de la Copa del Mundo, y se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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