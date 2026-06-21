¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026 tras empatar con Curazao?

La selección de Ecuador atraviesa un complicado momento luego de su empate ante Curazao. El ‘Tri’, que a priori era favorito para quedarse con los tres puntos, dejó pasar una gran oportunidad y tuvo que conformarse con sumar solo uno. Este resultado ha puesto al país ecuatoriano con las emociones a flor de piel, pues ahora los dirigidos por Sebastián Beccacece deberán enfrentarse a la poderosa Alemania, que ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. Por ello, en esta nota te presentaremos los escenarios que necesita Ecuador para soñar con quedarse con el segundo lugar.

¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026?

Para que Ecuador pase a la siguiente fase, deberá ganar sí o sí a Alemania, pues tener solo un punto en el grupo lo pone en aprietos. A continuación, los escenarios que necesita la Tri.

Resultado de Ecuador vs Alemania Resultado de Costa de Marfil vs Curazao ¿Clasifica Ecuador? Gana Empate o gana Curazao Sí, clasifica a dieciseisavos Gana Gana Costa de Marfil Depende de la diferencia de gol Empata Cualquier resultado Queda muy complicado y dependerá de otros grupos Pierde Cualquier resultado Queda eliminado

Cabe señalar que, en la última fecha del Grupo E, los partidos se realizarán de forma simultánea, lo que añade más presión y emoción a la jornada.

¿Cuándo juega Ecuador vs Alemania?

El próximo partido de Ecuador será contra Alemania este jueves 25 de junio, en un encuentro correspondiente a la última fecha de la Copa del Mundo, y se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).