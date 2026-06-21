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¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026 tras empatar con Curazao?
Luego de su empate con Curazao, a Ecuador le queda una última oportunidad ante Alemania para avanzar a la siguiente ronda.
La selección de Ecuador atraviesa un complicado momento luego de su empate ante Curazao. El ‘Tri’, que a priori era favorito para quedarse con los tres puntos, dejó pasar una gran oportunidad y tuvo que conformarse con sumar solo uno. Este resultado ha puesto al país ecuatoriano con las emociones a flor de piel, pues ahora los dirigidos por Sebastián Beccacece deberán enfrentarse a la poderosa Alemania, que ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final. Por ello, en esta nota te presentaremos los escenarios que necesita Ecuador para soñar con quedarse con el segundo lugar.
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¿Qué necesita Ecuador para clasificar a dieciseisavos en el Mundial 2026?
Para que Ecuador pase a la siguiente fase, deberá ganar sí o sí a Alemania, pues tener solo un punto en el grupo lo pone en aprietos. A continuación, los escenarios que necesita la Tri.
|Resultado de Ecuador vs Alemania
|Resultado de Costa de Marfil vs Curazao
|¿Clasifica Ecuador?
|Gana
|Empate o gana Curazao
|Sí, clasifica a dieciseisavos
|Gana
|Gana Costa de Marfil
|Depende de la diferencia de gol
|Empata
|Cualquier resultado
|Queda muy complicado y dependerá de otros grupos
|Pierde
|Cualquier resultado
|Queda eliminado
Cabe señalar que, en la última fecha del Grupo E, los partidos se realizarán de forma simultánea, lo que añade más presión y emoción a la jornada.
¿Cuándo juega Ecuador vs Alemania?
El próximo partido de Ecuador será contra Alemania este jueves 25 de junio, en un encuentro correspondiente a la última fecha de la Copa del Mundo, y se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).
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