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DT de Ecuador tuvo categóricas palabras tras empate contra Curazao por el Mundial 2026: "Tenemos..."

El técnico Sebastián Beccacece no dudó en hablar con sus jugadores en el centro del campo, dándoles categóricas palabras de aliento de cara a su duelo contra Alemania.

Antonio Vidal
DT de Ecuador tuvo categóricas palabras tras empate contra Curazao. Foto: DSports
DT de Ecuador tuvo categóricas palabras tras empate contra Curazao. Foto: DSports
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Ecuador complicó su situación en el Grupo E tras empatar ante Curazao por la segunda jornada del Mundial 2026. Dicho compromiso, que terminó 0-0, significó un golpe anímico para la ‘Tri’, que ahora deberá enfrentarse a Alemania con la esperanza de poder avanzar de ronda.

Al finalizar el partido, el técnico Sebastián Beccacece tuvo una charla con sus jugadores en el terreno de juego, donde el DT argentino buscó calmar a sus dirigidos y les dio palabras de aliento de cara a lo que será su siguiente reto en la Copa del Mundo.

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DT de Ecuador tuvo categóricas palabras tras empate contra Curazao por el Mundial 2026

Además, el estratega remarcó que el equipo aún mantiene chances de avanzar en el torneo, siempre y cuando logre imponerse en la última jornada. "Tenemos una vida más, cabeza arriba", fueron las palabras del DT para levantar el animo a sus dirigidos.

No obstante, el estratega fue blanco de numerosas críticas en redes sociales, ya que el duelo ante el conjunto caribeño aparecía, en la previa, como un partido accesible para sumar de a tres. Ahora la presión será mucho mayor, pues deberá imponerse al líder del Grupo E.

¿Cuándo juega Ecuador vs Alemania?

El próximo partido de Ecuador será contra Alemania este jueves 25 de junio, encuentro correspondiente a la última fecha de la Copa del Mundo, y se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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