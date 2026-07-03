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Partidos del Mundial HOY, sábado 4 de julio: programación, resultados y dónde ver
Revisa la programación de partidos de hoy, sábado 4 de julio, con los octavos de final del Mundial 2026 de la FIFA.
Disfruta de la programación de partidos para hoy, sábado 4 de julio, con los octavos de final del Mundial 2026 en juego. Hay dos duelos impactantes, como el Canadá vs. Marruecos y Paraguay vs. Francia. Además, también tendremos encuentros por la Liga Pro de Ecuador. Revisa el horario y canal de transmisión para cada compromiso.
PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedaron los cruces y la programación confirmada
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Canadá vs. Marruecos
|12.00 p. m.
|América TV, América TV GO, Disney+, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
|Paraguay vs. Francia
|6.00 p. m.
|DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Libertad vs. Leones del Norte
|2.00 p. m.
|Zapping
|Barcelona vs. Deportivo Cuenca
|7.00 p. m.
|Zapping
¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?
En Perú cuentas con diversas opciones para ver los partidos del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.
Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.
Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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