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¿A qué hora juega Canadá vs Marruecos y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Los octavos de final del Mundial 2026 se inician con el emocionante partido entre Canadá y Marruecos. Conoce todos los detalles de este encuentro, que se disputa en Houston.
Los octavos de final del Mundial 2026 comienzan con un vibrante encuentro. Canadá se enfrenta a Marruecos en el duelo que se disputará en el Estadio Houston. Repasa todos los detalles de este prometedor choque entre uno de los anfitriones y el último campeón de África.
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¿Cuándo juega Canadá vs. Marruecos?
Canadá vs. Marruecos se jugará este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El partidazo será en el Estadio Houston, nombre conocido para el torneo, cuyo nombre oficial es NRG Stadium.
¿A qué hora juega Canadá vs. Marruecos?
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00 horas
- México: 11:00 horas
- Estados Unidos: 13:00 horas (Miami y Nueva York) y 10:00 horas (Los Ángeles)
- España: 19:00 horas
¿Dónde ver Canadá vs. Marruecos?
- Perú: DSports, DGO y Paramount+
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+ y Flow Sports
- Colombia: DSports, DGO, Paramount y Radio Nacional de Colombia
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
- Paraguay: GEN, Trece y POPU TV
- Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV
- Venezuela: DSports, DGO e Inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial, La 1 RTVE y RTVE Play
Canadá vs. Marruecos: previa del partido
El Mundial 2026 entra en su etapa más electrizante y los octavos de final nos regalan un choque de pronóstico reservado entre dos auténticas sensaciones. Canadá llega con el pecho inflado tras firmar la primera victoria eliminatoria de su historia gracias a un agónico golazo de volea de Stephen Eustáquio en el tiempo de descuento frente a Sudáfrica. El bando norteamericano, comandado en la cancha por la jerarquía de Alphonso Davies y Jonathan David, sabe que está en territorio inexplorado, pero la intensidad de su presión lo invita a soñar en grande.
En la acera de enfrente se planta Marruecos, una selección que ya sabe lo que es romper moldes en las citas máximas y que viene de dejar en el camino a los Países Bajos en una tanda de penales dramática, tras empatar sobre la hora en el tiempo regular. Los dirigidos por Walid Regragui vuelven a demostrar ese gen competitivo indomable que los llevó a semis en la última edición, sustentados en el talento diferencial de Brahim Díaz y el liderazgo defensivo de Achraf Hakimi.
Canadá y Marruecos juegan por el Mundial 2026
Este emparejamiento trae consigo un picante aroma a revancha y recuerda que ambas escuadras ya midieron fuerzas en la fase de grupos de la pasada Copa del Mundo, con triunfo para los 'Leones del Atlas'. El escenario texano albergará una batalla táctica de primer nivel, donde la verticalidad efervescente de los canadienses chocará de frente con el oficio y la calidad técnica de un bloque marroquí que quiere certificar su candidatura al título.
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