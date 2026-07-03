Paraguay vs Francia se enfrentan este sábado 4 de julio en uno de los partidos más trascendentes, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Los guaraníes se ilusionan con dar el gran golpe y vencer a uno de los candidatos al título, que además tiene en su plantel a Kylian Mbappé. Repasa a qué hora se juega, qué canal lo transmite y otros detalles del duelo.

¿A qué hora juega Paraguay vs Francia?

A continuación, revisa los horarios confirmados para el enfrentamiento entre Paraguay vs Francia por el Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 4.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.00 p. m.

México y Centroamérica: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Paraguay vs Francia EN VIVO?

El encuentro entre Paraguay y Francia contará con la transmisión EN VIVO por la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, estará disponible vía ONLINE mediante las plataformas de streaming de DGO y Paramount Plus.

Por su parte, en territorio paraguayo, la transmisión de este compromiso estará a cargo de las señales EN DIRECTO de GEN, Trece y POPU TV.

¿Qué canal transmite partido de Paraguay vs Francia por Mundial 2026?

Perú y Ecuador: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: Flow Sports, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN, Trece y POPU TV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

México: ViX.

España: DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar Plus y La 2 Cat.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Paraguay vs Francia por Mundial 2026: antesala de los octavos de final

Paraguay llega motivado tras protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en la tanda de penales. El equipo de Gustavo Alfaro ha mostrado una notable mejoría desde su debut y, apoyado en la solidez defensiva que lo mantiene invicto en sus últimos tres encuentros, intentará seguir haciendo historia en Estados Unidos.

Paraguay vs Francia por los octavos de final del Mundial 2026

Francia continúa ratificando su condición de favorita al título después de golear 3-0 a Suecia en los dieciseisavos de final. Los dirigidos por Didier Deschamps atraviesan un gran momento ofensivo y encadenan cinco partidos consecutivos en los que anotaron al menos tres goles. Además, tienen en sus filas a uno de los máximos goleadores: Kylian Mbappé.