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¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 5 de julio

Revisa la programación completa de partidos de hoy, domingo 5 de julio, en el Mundial 2026. Te brindamos horarios y canal de transmisión.

Francisco Esteves
Partidos de hoy en el Mundial 2026.
Partidos de hoy en el Mundial 2026. | Foto: Composición Líbero.
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Han comenzado los octavos de final del Mundial 2026 con emocionantes partidos. Por ello, revisa la programación completa de hoy, domingo 5 de julio, con horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ni un solo encuentro. Brasil enfrenta a Noruega y México hará lo propio con Inglaterra, pero también habrán duelos de la Liga Pro de Ecuador y la Primera División de Uruguay.

Llaves de cuartos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Llaves de cuartos de final del Mundial 2026: cruces confirmados, horarios y canal

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Brasil vs. Noruega3.00 p. m.América TV, América TV GO, Disney+, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
México vs. Inglaterra7.00 p. m.DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Macará vs. Liga de Quito1.00 p. m.Zapping
Delfín vs. Emelec5.00 p. m.Zapping

Partidos de hoy en la Primera División de Uruguay

PartidoHorarioCanal
Danubio vs. Juventud12.00 p. m.-

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los partidos del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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