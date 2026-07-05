Vozinha, arquero de Cabo Verde, impacta al revelar conversación con Lionel Messi: "Sos un..."

Cabo Verde no pudo lograr la hazaña y quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 ante Argentina. Sin embargo, se ganó la admiración y el respeto del mundo por su gran rendimiento. Su gran figura fue Vozinha, arquero de 40 años, quien reveló tras el partido una inédita conversación con Lionel Messi.

Vozinha impacta al revelar conversación con Lionel Messi

Precisamente, uno de los grandes duelos que dejó la eliminatoria fue el de Messi-Vozinha. El argentino logró marcar un gol, pero el caboverdiano se impuso con varias atajadas y permitió que su equipo se metiera en la pelea. Tras el partido, el portero reveló que sostuvo una conversación íntima con el astro argentino.

En declaraciones para la prensa, Vozinha señaló que fue Messi quien dio el primer paso y terminó felicitándolo por su magnífico desempeño bajo los tres palos, al indicar que es un orgullo para toda su nación. Esas palabras le generaron un enorme orgullo.

Vozinha y Messi protagonizaron un atractivo enfrentamiento por el Mundial 2026

"Me acerqué a él, y ni siquiera tuve tiempo de decir mucho, cuando él me abrazó directamente y dijo: 'Buen trabajo. Sos un arquero increíble. Tu gente debe estar muy orgullosa de ti.' Escuchar eso de alguien como Leo significa mucho para mí", sostuvo.

Ante esa situación, el guardameta de Cabo Verde explicó que le dio las gracias al futbolista del Inter de Miami por sus palabras y le propuso intercambiar camisetas, algo que ambos llevaron a cabo en el túnel de vestuario.

"Le di las gracias y respondí: 'Gracias, Leo. Tú eres el mejor.' Luego le pedí su camiseta del partido, él sonrió y dijo: 'Por supuesto. Te la daré en el túnel de vestuarios.' Momentos como este los recordaré toda la vida", concluyó.

Lionel Messi opinó sobre Cabo Verde

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España ni con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y pensábamos que después de eso íbamos a jugar más tranquilos, pero fue todo lo contrario", señaló el '10' argentino al final del partido.