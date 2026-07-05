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Brasil vs Noruega por el Mundial 2026
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¿Quién ganó Brasil vs Noruega por el Mundial 2026? Resultado, cómo quedó y próximo partido

Aquí podrás seguir el Brasil vs Noruega EN VIVO por los octavos de final del Mundial 2026 con transmisión de DIRECTV Sports y América TV GO.

Gary Huaman

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Brasil enfrentará a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026.
Brasil enfrentará a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. | Foto: FIFA

MOMENTOS DESTACADOS

13:39

Once confirmado de Noruega

Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Martin Ødegaard, Patrick Berg, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Erling Haaland.

13:35

Alineación confirmada de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior; Matheus Cunha.

09:38

¿Dónde ver Brasil vs Noruega?

Este duelo será transmitido por DSports, DGO y Paramount+. Además, en Perú puedes seguir el encuentro por América Televisión y América TVGO.

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Brasil vs Noruega EN VIVO HOY juegan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Meadowlands Stadium desde las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión está a cargo de América Televisión y América TV GO para la región peruana, mientras que DIRECTV Sports, DGO, DAZN y Paramount+ lo transmiten para toda Latinoamérica. Puedes seguir todas las incidencias en la web de Líbero.pe.

Brasil vs. Noruega EN VIVO HOY por el Mundial 2026: transmisión del partido

14:54
5/7/2026

Salen al campo de juego

Los titulares y suplentes de ambos equipos salen al campo de juego para entonar sus himnos y saludarse.

14:22
5/7/2026

Marquinhos habló en la previa del partido

El central se refirió al partidazo que protagonizarán contra Noruega y aseguró que los mínimos detalles serán decisivos.

13:56
5/7/2026

Ancelotti habló en la previa del partido

Carlo Ancelotti fue consultado sobre Raphinha y reveló que podría sumar minutos de ser necesario.

13:39
5/7/2026

Once confirmado de Noruega

Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Martin Ødegaard, Patrick Berg, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Erling Haaland.

t

13:35
5/7/2026

Alineación confirmada de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior; Matheus Cunha.

Once confirmado de Brasil

12:55
5/7/2026

Bajas confirmadas en Brasil

Brasil tiene dos bajas confirmadas para su duelo ante Noruega: Lucas Paquetá, que se lesionó ante Japón; además de Raphinha, quien no juega desde la fase de grupos por problemas físicos.

12:52
5/7/2026

Vinicius Junior quiere volver al gol

Vinicius Junior anotó en sus tres partidos de la fase de grupos y lleva cuatro goles. Ante Japón no convirtió y espera retomar la senda goleadora con Brasil.

12:09
5/7/2026

Brasil vs Noruega: único antecedente mundialista

Estas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Fue victoria de Noruega por 2-1 ante Brasil.

12:06
5/7/2026

Últimos encuentros de Noruega

  • Costa de Marfil 1-2 Noruega | Mundial 2026 (16avos)
  • Noruega 1-4 Francia | Mundial 2026 (grupos)
  • Noruega 3-2 Senegal | Mundial 2026 (grupos)
  • Irak 1-4 Noruega | Mundial 2026 (grupos)
11:21
5/7/2026

Últimos partidos de Brasil

  • Brasil 2-1 Japón | Mundial 2026 (16avos)
  • Escocia 0-3 Brasil | Mundial 2026 (grupos)
  • Brasil 3-0 Haití | Mundial 2026 (grupos)
  • Brasil 1-1 Marruecos | Mundial 2026 (grupos)
11:18
5/7/2026

Erling Haaland y su registro en el Mundial 2026

Erling Haaland lleva cinco goles en tres partidos que jugó con Noruega en el Mundial 2026. Le marcó doblete a Irak y Senegal, además también le convirtió un tanto a Costa de Marfil. 

10:30
5/7/2026

Brasil vs Noruega: historial

  • Noruega 1-1 Brasil | Amistoso de 2006
  • Brasil 1-2 Noruega | Mundial 1998
  • Noruega 4-2 Brasil | Amistoso de 1997
  • Noruega 1-1 Brasil | Amistoso de 1988
10:27
5/7/2026

Brasil vs Noruega: árbitros del partido

  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • Cuarto: Said Martínez (Honduras)
  • Quinto: Walter López (Honduras)
09:41
5/7/2026

Brasil vs Noruega: estadio

Este encuentro se juega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (cuyo nombre oficial es MetLife Stadium), recinto que tiene capacidad para 82,500 espectadores.

09:38
5/7/2026

¿Dónde ver Brasil vs Noruega?

Este duelo será transmitido por DSports, DGO y Paramount+. Además, en Perú puedes seguir el encuentro por América Televisión y América TVGO.

08:48
5/7/2026

Posible once de Noruega

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa

08:45
5/7/2026

Alineación probable de Brasil

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro, Martinelli; Rayan, Cunha, Vinicius.

08:03
5/7/2026

¿A qué hora juega Brasil vs Noruega?

El partido entre Brasil y Noruega se juega a partir de las 15:00 de Perú, además de 17:00 en Argentina y el horario brasileño.

08:00
5/7/2026

Bienvenidos a la cobertura del partido

No te pierdas todo sobre partido entre Brasil vs Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026, con el minuto a minuto que te ofrece Libero.pe.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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