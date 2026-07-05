¿Quién ganó Brasil vs Noruega por el Mundial 2026? Resultado, cómo quedó y próximo partido

Brasil vs Noruega EN VIVO HOY juegan por los octavos de final del Mundial 2026 en el Meadowlands Stadium desde las 2.00 p. m. (hora peruana). La transmisión está a cargo de América Televisión y América TV GO para la región peruana, mientras que DIRECTV Sports, DGO, DAZN y Paramount+ lo transmiten para toda Latinoamérica. Puedes seguir todas las incidencias en la web de Líbero.pe.

Brasil vs. Noruega EN VIVO HOY por el Mundial 2026: transmisión del partido 14:54 Salen al campo de juego Los titulares y suplentes de ambos equipos salen al campo de juego para entonar sus himnos y saludarse. 14:22 Marquinhos habló en la previa del partido El central se refirió al partidazo que protagonizarán contra Noruega y aseguró que los mínimos detalles serán decisivos. "LOS MÍNIMOS DETALLES VAN A SER DECISIVOS"



Marquinhos, defensor de Brasil, previo al choque ante Noruega por octavos de final del #MundialEnDSPORTS.#DSPORTSMundial FIFAWorldCup pic.twitter.com/j8FwfQoI1i — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026 13:56 Ancelotti habló en la previa del partido Carlo Ancelotti fue consultado sobre Raphinha y reveló que podría sumar minutos de ser necesario. "DE SER NECESARIO, RAPHINHA PUEDE SER UTILIZADO"



Carlo Ancelotti confirmó que el jugador de Barcelona está en condiciones de sumar minutos y que Gabriel Martinelli será titular en lugar del lesionado Lucas Paquetá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/jNQXTyCiYR — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026 13:39 Once confirmado de Noruega Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Sander Berge, Martin Ødegaard, Patrick Berg, Alexander Sørloth, Antonio Nusa, Erling Haaland. 13:35 Alineación confirmada de Brasil Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior; Matheus Cunha. 12:55 Bajas confirmadas en Brasil Brasil tiene dos bajas confirmadas para su duelo ante Noruega: Lucas Paquetá, que se lesionó ante Japón; además de Raphinha, quien no juega desde la fase de grupos por problemas físicos. 12:52 Vinicius Junior quiere volver al gol Vinicius Junior anotó en sus tres partidos de la fase de grupos y lleva cuatro goles. Ante Japón no convirtió y espera retomar la senda goleadora con Brasil. 12:09 Brasil vs Noruega: único antecedente mundialista Estas selecciones se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Fue victoria de Noruega por 2-1 ante Brasil. 12:06 Últimos encuentros de Noruega Costa de Marfil 1-2 Noruega | Mundial 2026 (16avos)

Noruega 1-4 Francia | Mundial 2026 (grupos)

Noruega 3-2 Senegal | Mundial 2026 (grupos)

Irak 1-4 Noruega | Mundial 2026 (grupos) 11:21 Últimos partidos de Brasil Brasil 2-1 Japón | Mundial 2026 (16avos)

Escocia 0-3 Brasil | Mundial 2026 (grupos)

Brasil 3-0 Haití | Mundial 2026 (grupos)

Brasil 1-1 Marruecos | Mundial 2026 (grupos) 11:18 Erling Haaland y su registro en el Mundial 2026 Erling Haaland lleva cinco goles en tres partidos que jugó con Noruega en el Mundial 2026. Le marcó doblete a Irak y Senegal, además también le convirtió un tanto a Costa de Marfil. 10:30 Brasil vs Noruega: historial Noruega 1-1 Brasil | Amistoso de 2006

Brasil 1-2 Noruega | Mundial 1998

Noruega 4-2 Brasil | Amistoso de 1997

Noruega 1-1 Brasil | Amistoso de 1988 10:27 Brasil vs Noruega: árbitros del partido Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Cuarto: Said Martínez (Honduras)

Quinto: Walter López (Honduras) 09:41 Brasil vs Noruega: estadio Este encuentro se juega en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (cuyo nombre oficial es MetLife Stadium), recinto que tiene capacidad para 82,500 espectadores. 09:38 ¿Dónde ver Brasil vs Noruega? Este duelo será transmitido por DSports, DGO y Paramount+. Además, en Perú puedes seguir el encuentro por América Televisión y América TVGO. 08:48 Posible once de Noruega Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa 08:45 Alineación probable de Brasil Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos; Guimaraes, Casemiro, Martinelli; Rayan, Cunha, Vinicius. 08:03 ¿A qué hora juega Brasil vs Noruega? El partido entre Brasil y Noruega se juega a partir de las 15:00 de Perú, además de 17:00 en Argentina y el horario brasileño. 08:00 Bienvenidos a la cobertura del partido No te pierdas todo sobre partido entre Brasil vs Noruega, por los octavos de final del Mundial 2026, con el minuto a minuto que te ofrece Libero.pe.