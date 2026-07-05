Prensa brasileña rotundo con Neymar tras eliminación de Brasil en el Mundial 2026: "Fracasos y..."

La selección de Brasil quedó sin opciones de conquistar el Mundial 2026 después de perder por 2-1 frente a Noruega en los octavos de final, en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, Estados Unidos. A raíz de ese resultado, la prensa brasileña reaccionó con dureza y apuntó contra Neymar, la principal figura del equipo sudamericano.

Prensa brasileña dio fuerte comentario contra Neymar tras eliminación de la selección de Brasil en el Mundial 2026

Portales como Estadão salieron al frente para lanzar fuertes críticas a la carrera de Neymar Júnior luego de quedar eliminado de la Copa del Mundo. Este medio brasileño tituló una de sus notas más fuertes de la siguiente manera: “Neymar pone fin a su carrera en la selección nacional entre lágrimas, tras acumular fracasos y lesiones en los Mundiales”.

Medio como Estadão se fueron en contra de Neymar tras eliminación de Brasil del Mundial 2026

En esta editorial firmada por brasileños se destacan los momentos más complicados del astro de Brasil y también se subraya que el 10 de la selección no pudo sobresalir cuando ingresó con el marcador igualado 0-0. No obstante, dejan claro que solo observó cómo Erling Haaland marcó un doblete.

“Con poco más de 30 minutos en el campo contra los noruegos, Neymar tuvo poca participación y vio desde la banda cómo Haaland anotaba los dos goles”, se puede leer.

Asimismo, 'Estadão' hizo un repaso de todas las eliminaciones que acumuló Brasil con Neymar Júnior como referente: la primera decepción en Brasil 2014, seguida por las de Rusia 2018 y Qatar 2022, y la más reciente en Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Neymar lloró tras quedar eliminado del Mundial 2026

Tras el encuentro frente a Noruega, Neymar Júnior rompió a llorar, desconsolado, después de quedar fuera del Mundial 2026 y no lograr el título mundialista en su cuarta oportunidad, quizá la última de su trayectoria como futbolista.