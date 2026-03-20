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TRAGEDIA TOTAL para inmigrantes mexicanos en Florida: joven de 19 años MUERE bajo custodia de ICE y genera ALARMA en la comunidad
Un joven mexicano de 19 años murió en un centro de detención de ICE en Florida; México exige investigación y crece la alarma por muertes bajo custodia.
Royer Pérez‑Jiménez, un joven mexicano de 19 años, falleció el 16 de marzo mientras se encontraba bajo custodia del ICE en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Moore Haven, Florida. Según la agencia, el personal lo halló inconsciente en una de las habitaciones y los intentos de reanimación de emergencia no lograron salvarlo.
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Este trágico suceso ha encendido las alarmas entre la comunidad migrante y defensores de derechos humanos, pues eleva a 13 el número de muertes bajo custodia de ICE en lo que va del año y a 44 durante el segundo mandato de Donald Trump, de acuerdo con la organización Detention Watch Network.
Circunstancias del fallecimiento y versión oficial
ICE señaló que la causa oficial de la muerte de Pérez‑Jiménez está siendo investigada y ha sido reportada como un “presunto suicidio”. El joven fue evaluado médicamente al ingresar al centro de detención y, según la agencia, negó tener problemas de salud mental.
Joven mexicano muere bajo custodia de ICE en Florida.
CNN intentó comunicarse con la familia de Pérez‑Jiménez, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. La versión oficial difiere de las inquietudes de grupos defensores, que cuestionan las condiciones de detención y exigen transparencia sobre lo ocurrido.
Arresto, traslado y notificación consular
Pérez‑Jiménez había sido detenido el 22 de enero por las autoridades del condado de Volusia, acusado de fraude por suplantación de identidad y de resistirse a un agente. Posteriormente, a finales de febrero, fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Glades bajo custodia del ICE.
La división ERO de ICE informó del caso al consulado de México en Miami, cumpliendo con los protocolos de asistencia consular establecidos por la legislación internacional. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó una investigación “pronta y exhaustiva” sobre el fallecimiento y confirmó que el consulado continúa gestionando apoyo y acompañamiento para los familiares del joven.
Reacciones y alarma entre grupos de derechos
La organización Detention Watch Network expresó su profunda consternación por la muerte de Royer Pérez‑Jiménez, reportada como un “presunto suicidio”, y pidió cambios en las políticas de detención migratoria en Estados Unidos.
Según la organización, este caso eleva a 13 las muertes bajo custodia de ICE este año y a 44 durante el actual mandato presidencial, una cifra que consideran preocupante debido a la expansión del sistema de detención. Hasta ahora, ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni ICE han emitido comentarios sobre los cuestionamientos planteados.
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