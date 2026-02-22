Prensa colombiana se rindió en elogios ante Pedro Gallese, figura de Deportivo Cali: "El salvador"

Si Deportivo Cali no está más abajo en la tabla es mérito de Pedro Gallese, arquero peruano que llegó al equipo colombiano esta temporada tras salir del Orlando City de la MLS. El guardameta de 35 años llegó al equipo y rápidamente se convirtió en titular indiscutible. Sus últimas actualizaciones hablan por sí solas y la prensa de dicho país no deja de resaltar el gran trabajo que hace fecha tras fecha de la Liga BetPlay.

Pedro Gallese tomó la decisión de seguir en el fútbol extranjero a pesar de los rumores que lo vinculaban a un posible regreso a Perú. El destacado jugador de la selección nacional sigue demostrando su alto nivel competitivo y se ha sabido consolidar dentro del plantel del Deportivo Cali.

Prensa colombiana destaca a Pedro Gallese como una de las figuras

En el último partido de Deportivo Cali como visitante ante Bucaramanga, ambos equipos sufrieron la expulsión de un jugador. Los locales realizaron casi 20 remates y de no ser por Gallese, el resultado no se habría mantenido en empate. Esto es reconocido por la prensa de Colombia, quienes no dudaron en calificar al peruano como "El salvador".

"Gallese, el salvador de Deportivo Cali. El segundo tiempo dejó más actuaciones del portero extranjero, que evitó, contra todo, la caída de su portería. Freddy Hinestroza, Emerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons probaron al arquero con remates desde fuera del área, pero en todo ellos, el guardameta respondió para mantener el cero", dice el portal de AS de Colombia.

Fecha tras fecha, Pedro Gallese deja en claro el nombre del Perú y también que fue uno de los refuerzos más importantes de la temporada para Deportivo Cali. En este partido, Bucaramanga realizó 4 remates importantes al arco y ninguno acabó en gol.

Actualmente, Deportivo Cali se encuentra en el puesto 8 de la tabla con 11 puntos y su próximo partido será como local ante Fortaleza por el Apertura 2026. El equipo del 'Pulpo' Gallese buscará escalar posiciones para clasificar a las próximas competiciones internacionales.