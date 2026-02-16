0
Prensa colombiana se rinde ante Pedro Gallese tras brillar con Deportivo Cali: "Reflejos..."

Pedro Gallese viene cumpliendo actuaciones espectaculares con Deportivo Cali y la prensa colombiana colmó de elogios al capitán de la selección peruana.

Wilfredo Inostroza
Pedro Gallese cumplió una brillante actuación con Deportivo Cali
Pedro Gallese cumplió una brillante actuación con Deportivo Cali | Foto: Liga BetPlay
Tras sus brillantes actuaciones con Deportivo Cali en la Liga BetPlay, Pedro Gallese solo sabe cosechar elogios en el fútbol colombiano, especialmente luego de su desempeño ante Atlético Nacional, donde su equipo se impuso por 1-0 gracias a un gol de Juan Ignacio Dinenno.

Por ejemplo, Win Sports, medio que transmite el campeonato 'cafetero', se rindió de elogios ante el 'Pulpo', que lo calificó como "protagonista del partido" tras sus buenas atajadas con el elenco 'azucarero'.

Las intervenciones más importantes del guardameta fueron un potente remate y también una espectacular salvada con el pie. La prensa internacional destaca los reflejos del capitán de la selección peruana.

"En la primera jugada tras el descanso, Andrés Román apareció con un disparo a quemarropa dentro del área que parecía imposible de contener. Sin embargo, el arquero de Deportivo Cali reaccionó con reflejos felinos y, con su pierna derecha, desvió el balón cuando ya muchos cantaban el gol", se escribió el citado medio de comunicación.

Pedro Gallese

Pedro Gallese es elogiado por Deportivo Cali.

El sábado 21 de febrero, Deportivo Cali jugará por la fecha 8 frente a Atlético Bucaramanga y se espera que Pedro Gallese vuelva a pararse en el pórtico del equipo Alberto Gamero.

Pedro Gallese: valor en el mercado

Pedro Gallese tiene un valor de 400 mil euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt. Su cotización más alta fue de 3 millones en 2021, cuando militaba en Orlando City.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

