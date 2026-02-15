Con Pedro Gallese como figura, Deportivo Cali venció 1-0 a Atlético Nacional en Colombia

Para esto llegó Pedro Gallese a Colombia, quiere hacer historia con su nuevo club Deportivo Cali. Los hinchas del 'Verdiblanco' están contentos con el peruano en el arco, mucho más ahora que se convirtió en figura. En un partido de suma importancia en la Liga de Colombia, vencieron 1-0 a Atlético Nacional. El 'Pulpo' se lució con hasta tres atajadas.

De no ser por el '1', otra hubiera sido la historia del partido, es por eso que fue señalado como la figura del partido. "En eso es muy bueno Pedro, en el mano a mano. Para esto lo trajeron", comentaron en la transmisión de Win Sports. Con esta victoria escalan posiciones y ya pueden soñar con el título. Se pusieron a 4 puntos del líder.

Video: Win Sports

Pedro Gallese dejó la MLS para ir por un nuevo reto en Colombia siendo titular. Saben que es un arquero mundialista y de selección, por eso en Cali están contentos con su llegada. El que también se alegrará de esto es Mano Menezes, nuevo DT de Perú, pues el arquero está demostrando que su nivel no está en bajada.

La lucha de Deportivo Cali

El Deportivo Cali no levanta un título de Liga desde diciembre de 2021, cuando venció al Deportes Tolima; es decir, han pasado poco más de 4 años desde su última estrella. En comparación, su clásico rival, el América de Cali, suma una sequía ligeramente mayor, pues su campeonato más reciente fue en diciembre de 2020 ante Independiente Santa Fe.

Actualmente, ambos equipos atraviesan una racha de varias temporadas sin vueltas olímpicas, con una diferencia de apenas un año entre sus últimos festejos. Pedro Gallese tendrá la misión de poder llevarlos a lo más alto, su participación en el arco tiene que ser clave.