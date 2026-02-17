DT de Deportivo Cali da fuerte comentario sobre Pedro Gallese: "No me gusta que sea figura"

Uno de los jugadores peruanos que brilló el pasado fin de semana fue Pedro Gallese. El golero de la selección peruana sigue destacando en la liga colombiana y salvó al plantel verdiblanco de un empate en condición de local. Pese a todos los elogios que recibió de la prensa de dicha nación, el DT Alberto Gamero dio firmes comentarios en conferencia de prensa.

DT de Deportivo Cali dio fuerte comentario de Pedro Gallese

Luego del triunfo del Verdiblanco en casa, Alberto Gamero tomó la palabra para hacer un análisis de lo que fue la victoria de 1-0 ante Atlético Nacional. Sin embargo, no calló ante las actuaciones de Pedro Gallese, en el que aplaudió su rendimiento a lo largo de los 90 minutos, pero que dejó cierta desazón para impacto de la prensa.

Y es que el estratega no tiene dentro de su plan de juego que el portero sea figura, ya que eso denota que el equipo tiene problemas defensivos y que no se resuelvan en el aspecto ofensivo. Un hecho que trabajará en la semana para poder tener una mejor performance en el siguiente encuentro.

"Afortunadamente tuvimos en Pedro… A veces digo yo: 'ahí están los 3 puntos con las jugadas de Pedro'. Eso hace parte de un trabajo en común. Cuando nosotros nos equivocamos, está él; cuando él se equivoca, están los de arriba. Lo que menos queremos es que nuestro arquero salga figura. No me gusta que (mi arquero) sea figura, me gusta que intervenga en determinados momentos, pero no que nos estén llegando y llegando. Nacional tuvo una llegada donde él (Gallese) estuvo muy atento en su labor", declaró el estratega de Deportivo Cali.

Pedro Gallese destacó labor del DT Alberto Gamero

Pese a estas declaraciones, el portero de la Bicolor dejó en claro la importancia del técnico en este tipo de partidos. El popular 'Pulpo' se mostró contento por el resultado y espera que el equipo verdiblanco siga esa línea para pelear los primeros lugares.

"Sabíamos lo importante de este partido, que enfrentábamos a un equipo grande como lo es Nacional, que tiene muy buenos jugadores. Necesitábamos estos tres puntos. Dedicamos esta victoria al técnico Alberto Gamero, porque cada vez que hay situaciones no tan favorables siempre el primer responsable es el técnico. Entonces, esto es para él, porque es un trabajador enorme", agregó.