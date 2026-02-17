- Hoy:
Alejandro Restrepo, ex DT de Alianza Lima, fue expulsado en la Libertadores por insólita acción
El DT colombiano, con pasado en Matute, fue parte de la expulsión de la fecha en la Copa Libertadores con el DIM, ni él mismo sabe porque le sacaron la tarjeta roja,
Un momento insólito se vivió en una noche de Copa Libertadores. Alejandro Restrepo, ex DT de Alianza Lima, fue expulsado en el partido entre Liverpool de Uruguay e Independiente de Medellín. El colombiano, que dirige al DIM, cayó al piso al disputar una pelota con un jugador del cuadro uruguayo. Pensaron que iban a sancionar al jugador, pero tras la revisión en el VAR le sacaron roja al DT.
¿Por qué expulsaron a Restrepo en la Libertadores?
Video: ESPN
Ni los periodistas de la transmisión creían lo que estaba pasando, pero al final le terminaron dando la razón al árbitro. Para buena suerte del colombiano, su equipo terminó consiguiendo la victoria como visitante por 2-1. Esto le das una gran ventaja para la vuelta con miras a clasificar a la fase 3 de la Copa Libertadores. De lograrlo, en el peor de los casos ya van a asegurar fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Alejandro Restrepo siempre demostró ser un gran DT, pero en Alianza Lima no le dieron el tiempo suficiente para que funcionara su trabajo. El colombiano estaba al mando del equipo cuando en el plantel estaban jugadores como Adrián Arregui, Kevin Serna, Juan Pablo Freytes, Cecilio Waterman, entre otros.
Los números de Restrepo en Alianza Lima
Alejandro Restrepo dirigió un total de 26 partidos en Alianza Lima, registrando 13 victorias, 4 empates y 9 derrotas, con una efectividad cercana al 55% pero sin lograr triunfos en la Copa Libertadores. Su salida se produjo en julio de 2024, tras perder el clásico ante Universitario (2-1).
