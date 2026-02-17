0
Real Madrid vs Benfica HOY por Champions
Sporting Cristal vs 2 de Mayo HOY por Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juega Barcelona SC vs Argentinos Juniors, canal y dónde ver la Copa Libertadores?

Revisa cómo se puede ver en vivo el partido entre Barcelona SC vs Argentinos Juniors, además de los horarios en diferentes países y más.

Jasmin Huaman
Copa Libertadores: Barcelona SC recibirá a Argentinos Juniors.
Copa Libertadores: Barcelona SC recibirá a Argentinos Juniors.
Este miércoles 18 de febrero, Barcelona Sporting Club se estará enfrentando a Argentinos Juniors por el primer partido de ida para clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores y asegurarse su clasificación a un torneo internacional. Aquí podrás conocer a qué hora es el inicio del partido y dónde se podrá seguir en vivo el minuto a minuto del cotejo.

¿A qué hora juega Barcelona SC vs Argentinos Juniors?

El encuentro entre Barcelona SC y Argentinos Juniors se jugará este miércoles a partir de las 21:30 horas en territorio argentino. Ambos equipos buscarán conseguir la ventaja para llegar al segundo partido con mayores posibilidades de clasificación.

  • Argentina y Chile: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

¿Dónde ver el Barcelona SC vs Argentinos Juniors?

Desde el Estadio Monumental Banco Pichincha, Barcelona SC y Argentinos Juniors se enfrentarán ante la atenta mirada de todo el mundo. Revisa la programación del cotejo por la Copa Libertadores.

  • ESPN: señal de TV por cable en Sudamérica.
  • Disney+: vía streaming, incluyendo Disney+ Premium en varios países.
  • En Argentina también se podrá ver a través de Telefe.

Cabe mencionar que este es el debut oficial de Barcelona SC en la edición 2026 de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano empezará su participación en el torneo internacional como local y no debe dejar pasar esta oportunidad para conseguir la ansiada ventaja que tanto esperan sus hinchas.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

