Tiene 19 años, es convocado con la selección peruana y ahora firmó por club de la Bundesliga

La selección peruana atraviesa un proceso de reestructuración y ahora suma una nueva etapa bajo el mando del DT Mano Menezes, quien deberá encabezar el recambio generacional. En ese contexto, se conoció que Philipp Eisele, promesa de la 'Bicolor', acaba de dar un gran avance en su carrera y acaba de firmar con el Eintracht Frankfurt.

Tiene 19 años, es convocado con Perú y ahora firmó por Eintracht Frankfurt

Mediante una publicación en su sitio web, el club alemán anunció que llegó a un acuerdo para que Philipp Eisele Yupanqui continúe su carrera en la institución, con la meta de consolidarse en las divisiones menores y, en un futuro próximo, tener su oportunidad en el primer equipo que disputa la Bundesliga. Una gran noticia para el futuro del ‘eurocausa’.

El defensor de 19 años es considerado una de las principales promesas del Frankfurt y suele ser capitán en la categoría Sub-19. En sus registros suma 32 partidos en torneos nacionales juveniles, en los que marcó 3 goles. Además, disputó 6 encuentros en la UEFA Youth League, enfrentando a rivales de alto nivel e incluso anotando ante el Athletic Club de Bilbao.

Philipp Eisele, peruano de 19 años, renovó su contrato con el Eintracht Frankfurt.

Su rendimiento le ha permitido ganarse el reconocimiento interno. Los elogios llegaron por parte de Nino Berndroth, planificador de las categorías Sub-17 y Sub-21, quien resaltó el progreso del jugador y su liderazgo dentro del equipo.

"Philipp ha tenido un desarrollo muy positivo en los últimos años y ha progresado en todos los aspectos. Asume la responsabilidad dentro y fuera del campo y predica con el ejemplo. Estamos convencidos de que puede seguir desempeñando un papel importante para nosotros en el futuro y nos complace acompañarlo en sus próximos pasos", señaló el directivo.

Philipp Eisele fue convocado con la selección peruana

Philipp Eisele ha integrado las convocatorias de las divisiones menores de la selección peruana, jugando con las categorías Sub-17, Sub-18 y Sub-20, destacando en cada una de ellas. De hecho, su gran desempeño lo llevó a ser considerado en la nómina de Manuel Barreto en los amistosos ante Rusia y Chile, aunque fue llamado como sparring con el fin de que sume minutos con la selección mayor.