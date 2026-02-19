Confirman nuevo canal oficial de la selección peruana: conoce dónde ver la transmisión de partidos

En las últimas horas, la selección peruana recibió una grata noticia con relación a las transmisiones de sus partidos. Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), entabló una entrevista en el que dio detalles de lo que será la creación de la nueva plataforma "Bicolor+".

Nuevo canal oficial de la selección peruana

Durante su presencia en el programa "Doble Punta", el directivo fue claro en el objetivo de difundir cada uno de los trabajos que viene realizando con las diversas categorías de la selección nacional. En esta ocasión, la llegada de "Bicolor+" permitirá no solo ver al plantel absoluto, sino a todas las divisiones menores y disciplinas deportivas que lucen la 'Blanquirroja'.

Por si fuera poco, habrá programas deportivos que indiquen todo lo que tenga que ver con Liga 2, Liga 3 y Liga Femenina, para que la difusión de todo lo que concierne al balompié nacional llegue a todos los dispositivos de los hinchas peruanos. Una gran oportunidad para ver el nivel que presentan las diversas categorías.

"Se va a hacer el canal la Bicolor+. La Liga 1 se deja a un lado. Hablamos de selecciones: absoluta, sub 20, sub 17, sub 16, sub 13… Femenino, Sub 20, Sub 16… Fútbol Playa y Futsal. Todo lo que está concerniente a selecciones se va a transmitir. Programas informativos: Liga 2, Liga 3, Liga Femenina. Todo eso va a estar dentro del canal. La exposición de lo que estamos haciendo va a estar minuto a minuto.", manifestó Jean Ferrari.

Anuncian nuevo canal para partidos de la selección peruana. Foto: X Luis Carrillo Pinto.

Vale indicar, que este canal aún está en construcción, por lo que luego darán a conocer todos los detalles para el lanzamiento de esta plataforma que promete generar mucha atracción en millones de hinchas.