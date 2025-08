Rebagliati se dirigió con firme comentario hacia jugador de Cristal: "Sigue siendo una..."

No falta mucho para vivir el partidazo entre Alianza Lima vs Sporting Cristal en Matute por la fecha 4 del Torneo Clausura. El equipo celeste es uno de los líderes del certamen y busca dar el golpe en territorio blanquiazul. Bajo ese panorama, Diego Rebagliati no desaprovechó la oportunidad para dirigirse a jugador titular 'rimense', y pedirle un aspecto fundamental para estos 90 minutos en La Victoria.

Se trata de Martín Távara, el volante celeste que ha tenido un gran arranque en este certamen de la Liga 1. Sin embargo, para el comentarista deportivo de Movistar Deportes hay un detalle que le falta para deslucir toda su calidad en el mediocampo. Y es que espera que logre hacer un gran partido como los que muestra en el Estadio Alberto Gallardo.

De seguir regular con su rendimiento, sabe que los celestes tendrán un jugador clave para conseguir la victoria. Para Rebagliati, Martín Távara "sigue siendo una eterna promesa", pero sabe que ya tiene una edad avanzada en la que debe mostrar madurez en partidos importantes como el que será ante Alianza Lima.

"Quiero verlos en este nivel. Quiero ver si el Távara que la rompe en el Gallardo, y que el otro día con Boys fue importante, es capaz de llevar un partido como este. Sigue siendo una eterna promesa, ya no es tan chico… Ya es momento de que tenga un gran partido contra un gran rival", expresó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Números de Martín Távara en el Torneo Clausura 2025

En los tres partidos que viene afrontando Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025, Martín Távara ha sido un jugador clave para los triunfos de los celestes. Para el choque ante Alianza Universidad marcó un gol fundamental en lo que significó la goleada en el Estadio Alberto Gallardo.

En los choques ante Sport Boys y Sport Huancayo, el volante brindó doblete de asistencias en cada partido, por lo que Paulo Autuori lo ve como arma de severa relevancia en cada jornada del Clausura.