Yotún reveló al detalle el drama vivido tras lesión: "El doctor me dijo 'has podido morir'..."

Una de las noticias que alegró al pueblo peruano fue la vuelta de Yoshimar Yotún tras 15 meses de para por lesión. El volante celeste conmovió a todo un país al verse emocionado en su regreso con camiseta de Sporting Cristal, pero ahora dio fuertes confesiones que han dejado impactados a millones de hinchas.

En una entrevista con "Fútbol en América", el popular 'Yoshi' reveló que estaba con ansias de regresar al estar haciendo trabajos de campo con Sporting Cristal. Sin embargo, de un momento a otro se percató de un líquido inusual en su rodilla, lo que generó alerta para el futbolista. Al ser atendido por un doctor, le revelaron que había ingresado una bacteria letal.

"Ya estaba haciendo trabajos de campo y estaba sentado almorzando con mi familia y me tocó la rodilla. Estaba mojado, me salía amarillo. Avisé y me dijeron que limpie y tape. Me empecé a enronchar y fiebre. Me dijeron que debía internarme porque me había entrado una bacteria", declaró.

(VIDEO: Fútbol en América)

¿Qué le pasó a Yoshimar Yotún en la rodilla?

Siguiendo la línea de sus declaraciones, Yoshimar Yotún reveló que esta bacteria le pudo ocasionar la muerte, pero debido a la rápida acción de los médicos todo se concentró en la rodilla. Dado este panorama, el jugador tuvo que ser internado de urgencia y retrasar su regreso a los campos de juego.

Dentro de sus explicaciones, se dirigió a los hinchas celestes que paraban consultando sobre su regreso al plantel. Yotún aclaró que él tomó la decisión de no contar nada a la afición 'rimense', ya que solo quería enfocarse en su recuperación y estar al lado de la familia.

"El problema de esta bacteria es que te come los cartílagos. Hay gente que se ha muerto por eso. El doctor me decía 'Has podido morir'. Esa bacteria te sube al cerebro y ahí quedas. Gracias a Dios, mi infección solo fue en la rodilla. Actuaron rápido. Tanta medicina… mi riñón… comenzaron a sufrir. Entiendo a los hinchas que por ahí se la agarren con el club por no decir qué pasa, pero fue un pedido mío", agregó.