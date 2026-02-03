ONPE 2026: ¿Cuándo inician las capacitaciones virtuales y presenciales para miembros de mesa?

Los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa tras la realización del sorteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), ya tienen conocimiento de todo el compromiso que implicará ejercer esta labor durante las Elecciones Generales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 12 de abril.

Entre las responsabilidades y tareas que deberán cumplir el presidente, secretario, tercer miembro y los suplentes, se encuentra una obligación muy importante, la cual consiste en asistir a las respectivas capacitaciones que se han anunciado, tanto virtuales como presenciales.

Así pues, los miembros de mesa tendrán que estar al tanto de las fechas exactas en las que se darán estas charlas de instrucción, con la finalidad de que todos sepan qué funciones tienen a su cargo a lo largo de las 10 horas que durará la jornada electoral programada para dentro de unos meses.

Capacitaciones virtuales para miembros de mesa

Para poder recibir las capacitaciones desde la web de la ONPE, los miembros de mesa tendrán que ingresar a este LINK oficial que te dejaremos a continuación: https://eg2026.onpe.gob.pe/para-electores/capacitacion/

Sin embargo, el enlace recién estará disponible desde el próximo jueves 26 de febrero, según lo que establece la plataforma al darle clic al botón de 'capacítate aquí'. "Podrás acceder al portal de capacitación de ONPEDUCA a partir del 26 de Febrero del 2026.", señala el mensaje.

Capacitaciones presenciales para miembros de mesa

Para el caso de la preparación presencial, es decir en las oficinas descentralizadas de la ONPE, y en locales de votación, las fechas son las siguientes:

Primera jornada: domingo 29 de marzo

Segunda jornada: domingo 5 de abril

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

Entra al LINK de consulta electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/

Coloca número de DNI en el espacio que indica.

Ahora el sistema te dirá si fuiste elegido como miembro de mesa.

AQUÍ sabrás si eres titular (presidente, secretario o tercer miembro) o suplente y el local de votación que se te asignó.

¿Cuánto es la multa por incumplir labor de miembro de mesa?

Aquellos que cumplan correctamente con la función asignada, recibirán un pago de 165 soles, monto equivalente al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) como muestra de respaldo frente a su importante contribución a la jornada.