- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolívar vs Universitario de Vinto
- Bolivia vs. Sudáfrica
- Argentina vs Bélgica
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Cupones de descuento en Oechsle: las mejores rebajas desde este 3 de noviembre
Este 3 noviembre inician las grandes rebajas en Oechsle y muchos de los usuarios podrán acceder a los descuentos en diversidad de productos.
Del 3 al 6 de noviembre de 2025, se llevará a cabo la edición del Cyber WOW 2025 en el Perú, en la que participa la cadena por departamentos Oechsle con miles de ofertas online en tecnología, belleza, moda, hogar y más. Durante este periodo, los consumidores podrán acceder a descuentos especiales, códigos promocionales y beneficios adicionales (como envío gratis o cuotas sin intereses) al comprar desde la web de Oechsle.
PUEDES VER: ¿Confirman paro de transportistas este lunes 3 de noviembre? Últimas noticias sobre la protesta
En particular, durante estos cuatro días se esperan rebajas que incluyen moda textil para niños, hombres y mujeres, fragancias, accesorios y otros productos de consumo masivo, alineados con la estrategia de Oechsle de ofrecer una experiencia de compra integrada online. AQUÍ te contamos los aspectos clave de esta campaña.
Descuentos en moda textil: niños, hombre y mujer
Durante el Cyber WOW 2025, Oechsle habilitará ofertas por categorías de moda muy amplias:
- Moda infantil: ropa para niños, prendas cómodas, de crecimiento rápido, colores y diseños especiales.
- Moda de hombre: jeans, polos, casacas, prendas casuales y también estilos más formales.
- Moda de mujer: vestidos, blusas, casacas, prendas de tendencia, para diversas ocasiones.
Estos segmentos de moda se suman al amplio conjunto de categorías ofrecidas durante la campaña (tecnología, hogar, electrodomésticos etc.). Además, se espera que muchos de los productos de moda cuenten con códigos de descuento adicionales que los compradores podrán aplicar al momento de la compra online, lo cual incrementa el ahorro sobre el precio rebajado.
Fragancias y más: belleza, accesorios y extras
Además de la moda textil, otra categoría que destaca durante la campaña es la de fragancias y productos de belleza. Según información oficial, Oechsle incluirá perfumes de marcas reconocidas, artículos de skincare, maquillaje y cuidado personal dentro de las ofertas del Cyber WOW.
Los compradores pueden esperar:
- Descuentos en perfumes y colonias masculinas y femeninas
- Ofertas en sets de belleza, cuidado de piel y cabello
- Posibles códigos especiales y promociones vinculadas a métodos de pago o envío
- Este tipo de productos convierten a la campaña en una buena oportunidad para renovar estilo o regalar.
Códigos de descuento y cómo usarlos
Un componente clave de la campaña son los códigos promocionales (cupones) que pueden utilizarse para obtener descuentos adicionales. Aunque Oechsle no publica todos los códigos con anticipación, sí se menciona que hay cupones disponibles para la ocasión.
Recomendaciones para usar los códigos correctamente:
- Regístrate previamente en Oechsle.pe para recibir en tu correo los boletines con cupones exclusivos.
- Verifica los códigos promocionales justo antes del 3 de noviembre para asegurarte de que estén activos durante la campaña.
- Combina el código con la oferta ya aplicada al producto: primero añade el producto al carrito, luego aplica el código al momento del pago.
- Verifica los términos del código: algunos cupones pueden requerir monto mínimo de compra, aplicarse solo a ciertas marcas o categorías, o tener vigencia limitada.
- Ten en cuenta los métodos de pago: a veces los códigos funcionan solo si usas una tarjeta específica o una plataforma de pago indicada.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50