Wong remata televisores Samsung de 43 pulgadas a 0.01 soles y usuarios reaccionan

En pleno desarrollo del Cyber Wow 2025, una de las campañas de ofertas más esperadas en el Perú, los consumidores están atentos a las rebajas, promociones relámpago y precios "imposibles" que prometen los grandes retailers. En este escenario, la cadena peruana Wong ha captado la atención del público con un rumor que circula en redes sociales: el remate de televisores de la marca Samsung de 43 pulgadas a tan solo S/ 0.01.

Ante tal cifra simbólica, que excede incluso lo que cualquier comprador podría imaginar, los usuarios se han volcado a discutirlo, desconfiar de la veracidad de la oferta, y compartir capturas y memes.

El evento Cyber Wow 2025, que reúne plataformas online y canales físicos bajo grandes descuentos y promociones por tiempo limitado, puede dar lugar a maniobras de marketing agresivas, códigos desplegables, y campañas de "gancho" que buscan generar tráfico masivo, pero también puede provocar dudas sobre su legitimidad o condiciones ocultas.

Oferta viral de Wong: Televisor Samsung 43 a S/ 0.01

Wong oferta televisor a solo 0.01 soles en su web/ FOT: Wong

Según las publicaciones que circulan en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, algunos usuarios afirmaron haber visto listados de televisores Samsung de 43 pulgadas en la tienda online de Wong con un precio de S/ 0.01 (un céntimo de sol), dentro de la campaña Cyber Wow. Los detalles son los siguientes:

La marca implicada es Samsung, reconocida por sus televisores de alta gama con tecnología Smart TV, 4K y otras prestaciones.

El tamaño del televisor señalado es de 43 pulgadas, lo cual lo convierte en un modelo de consumo relativamente común pero de buena demanda.

El precio de S/ 0.01 genera incredulidad entre los compradores porque representa prácticamente un "remate absoluto": no sólo un gran descuento, sino casi entregar el producto gratis.

¿Qué ha dicho Wong al respecto?

Hasta este momento, la cadena Wong no ha emitido un comunicado público específico que valide la oferta de S/ 0.01 para televisores Samsung de 43″. En sus términos legales para promociones durante Cyber Wow, Wong sí detalla mecanismos de stock, validez, canales (Wong.pe, App Wong, fonocompras) y limitaciones de "solo x hoy" o "hasta agotar stock".

"¿Un televisor Samsung 43″ por un céntimo? ¡Claro que estoy revisando mi cuenta!", "Si alguien lo alcanza a comprar avise, yo quiero saber cómo lo hicieron". Estos comentarios reflejan tanto la emoción como la duda de pensar que podría ser un error.