El paro nacional de transportes del martes 4 de noviembre no será el único que los ciudadanos afrontarán la presente semana. El Frente de Mercados del Perú confirmó que este jueves 6 acatarán una nueva paralización en todo el Perú, lo que implicará el cierre total de todos los centros de abastecimiento en Lima, Callao y provincias.

Al respecto, Manuel Peralta, presidente del gremio que reúne a aproximadamente 1.800 mercados minoristas, confirmó que han acordado suspender todas sus labores pactadas para este 6 de noviembre. "Vivimos en zozobra a nivel nacional. La inseguridad ciudadana está en todo el Perú y los emprendedores tenemos miedo, porque no podemos desarrollarnos económicamente de forma libre", precisó.

Añadido a ello, el representante hizo énfasis en el cierre de 240 mercados en el distrito de San Juan de Lurigancho, zona en la cual el nivel de extorsión a los comerciantes ha incrementado exponencialmente: "Prácticamente trabajamos a pierde. No tenemos seguridad de crecimiento. ¿Cómo vamos a hacer si el Estado no nos da seguridad", añadió.

El paro nacional de mercados será también un reclamo a Sedapal

Otro de los puntos que se añaden al pliego de reclamos de los comerciantes de mercados que paralizarán este jueves, es el aparente cobro excesivo de servicios por parte de Sedapal. Al respecto, Carlos Aguilar Contreras, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Mercaos y Comercios del Perú, indicó que los pagos a Sedapal superan incluso los 30 mil soles al mes.

"No solamente hemos comenzado a ser extorsionados por la delincuencia, ahora estamos siendo extorsionados por Sedapal. Basándose en este decreto supremo del 2019, ahora ha comenzado a poner multas injustas de 10 mil, 15 mil y hasta 30 mil soles que lo incluyen en el recibo de agua", indicó.