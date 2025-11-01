- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Barcelona vs Elche
- Alianza Lima
- Cusco vs Alianza UHD
- Cerro Porteño vs Guaraní
- Alianza Lima vs Dep. Wanka
- Universitario
- Banco de la Nación
¿Confirman paro de transportistas este lunes 3 de noviembre? Últimas noticias sobre la protesta
Ante un nuevo atentado contra un transportista, muchos ciudadanos buscan conocer si habrá un nuevo paro de transportistas este lunes 3 de noviembre.
El sábado 1 de noviembre, el bus de la Línea 52 fue atacado a balazos en el distrito de Chorrillos. Ante ello, gran parte de la población busca conocer si el nuevo paro de transportistas del lunes 3 de noviembre será acatado al 100% por los conductores de Lima y Callao.
¿Hay paro de transportistas el lunes 3 de noviembre?
Hasta el momento, no han confirmado un lunes 3 de noviembre en Lima; sin embargo, las líneas que circulan en el Callao, Ventanilla y Mi Perú indicaron que realizarán una protesta regional ante el incremento de sicariato que está afectado de manera directa a los conductores.
La preconcentración se realizará en la plaza Cívica de Ventanilla a las 8:00 de la mañana, donde los manifestantes se desplazaran por las principales vías. Los manifestantes indicaron que la protesta será pacífica y busca que el Gobierno Regional tome medidas concretas contra la delincuencia.
Por su parte, Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, confirmó que la protesta programada para el martes 4 de noviembre será acatada en su totalidad, ya que a pesar del estado de emergencia, se siguen reportando atentados contra el sector.
El martes 4 de noviembre habrá un nuevo paro de transportistas.
El dirigente explicó que la medida se plantea como acto de duelo y respuesta a una situación que viene afectando a los conductores y cobradores de las diversas líneas que circulan en Lima y Callao, además, indicaron que no están en contra del Estado peruano.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50