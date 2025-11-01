¿Confirman paro de transportistas este lunes 3 de noviembre? Últimas noticias sobre la protesta

El sábado 1 de noviembre, el bus de la Línea 52 fue atacado a balazos en el distrito de Chorrillos. Ante ello, gran parte de la población busca conocer si el nuevo paro de transportistas del lunes 3 de noviembre será acatado al 100% por los conductores de Lima y Callao.

¿Hay paro de transportistas el lunes 3 de noviembre?

Hasta el momento, no han confirmado un lunes 3 de noviembre en Lima; sin embargo, las líneas que circulan en el Callao, Ventanilla y Mi Perú indicaron que realizarán una protesta regional ante el incremento de sicariato que está afectado de manera directa a los conductores.

La preconcentración se realizará en la plaza Cívica de Ventanilla a las 8:00 de la mañana, donde los manifestantes se desplazaran por las principales vías. Los manifestantes indicaron que la protesta será pacífica y busca que el Gobierno Regional tome medidas concretas contra la delincuencia.

Por su parte, Martín Ojeda, vocero de Transportistas Unidos, confirmó que la protesta programada para el martes 4 de noviembre será acatada en su totalidad, ya que a pesar del estado de emergencia, se siguen reportando atentados contra el sector.

El martes 4 de noviembre habrá un nuevo paro de transportistas.

El dirigente explicó que la medida se plantea como acto de duelo y respuesta a una situación que viene afectando a los conductores y cobradores de las diversas líneas que circulan en Lima y Callao, además, indicaron que no están en contra del Estado peruano.