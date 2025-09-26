Ripley confirma 50% + 10% de descuento HOY por el Día del Shopping: ofertas exclusivas en miles de productos

Las ofertas que lanzan las tiendas internacionales, por tiempo limitado, son aprovechadas por el público, y esta vez no es la excepción. En medio de lo que es el Día del Shopping 2025, Ripley confirmó las rebajas que tendrán en miles de productos, incluso habrá un 50 % de descuentos en reconocidas marcas.

Si estabas esperando que los productos bajen de precio, esta sería la oportunidad para realizar compras en tus marcas favoritas, puesto que Ripley anunció que del 25 al 28 de septiembre habrá promociones imperdibles por el Shopping Day. Conoce más detalles sobre este evento.

Día del Shopping 2025 en Ripley: hasta 50% de descuento

Mediante sus diversas plataformas, la empresa extranjera compartió la ofertas que estarán disponible durante esos días, tanto en tiendas físicas a nivel nacional, como en su página web, ripley app. Además, precisó que habrá 50 % de descuento con cualquier medio de pago, pero con su tarjeta se adicionará 10 %.

Ofertas y descuentos exclusivos en Ripley durante este Shopping Day.

Las marcas en las que aplicará estas ofertas son: Index, K. Stevens, Marquis, Navigata, Barbados, Cacharel, Aziz, Cloudbreak, Harvest y más. Pero eso no es todo, puesto que también hay promociones en otros sectores como tecnología, ropa deportiva, electrodomésticos, perfumería, entre otros.

Ofertas en Ripley con imperdibles descuentos

Por el Día del Shopping, se podrá adquirir productos de reconocidas marcas como Boss, Bobbi Brown, MAC y Burberry, con 70 % de descuento. Por ejemplo, el rubor MAC skinfish metallic tiene un precio normal de 179 soles, pero ahora cuesta S/ 53.70. Mientras que en Burberry tiene rebajas de 269 soles a S/ 80.70.

Del mismo modo, habrá oferta en laptops con hasta 40 % de descuento en marcas como Asus, HP, Lenovo y Acer. El modelo ideapad slim 3i LENOVO tiene un costo de S/ 1,779, pero en el Shopping Day se encontrará a S/ 1,749 y con tarjeta Ripley, 1.699 soles. Mira más ofertas en simple.ripley.com.pe/