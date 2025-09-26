0

Día del Shopping en Real Plaza: Aprovecha descuentos de 50% y 60% en diversos productos

Conoce los mejores descuentos que está ofreciendo Real Plaza por el Día del Shopping el sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Detalles AQUÍ.

Roxana Aliaga
El Día de Shopping será el sábado 27 y domingo 28 de septiembre.
El Día de Shopping será el sábado 27 y domingo 28 de septiembre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
COMPARTIR

Miles de personas podrán acceder a muy buenas ofertas gracias al Día del Shopping que se lleva a cabo el 27 y 28 de septiembre. Mediante su página web, Real Plaza dio a conocer los diversos descuentos que ofrecerán conocidas marcas.

Ripley tendrá grandes ofertas del 25 al 28 de septiembre por el Día del Shopping 2025.

PUEDES VER: Ripley confirma 50% + 10% de descuento HOY por el Día del Shopping: ofertas exclusivas en miles de productos

Las personas podrán encontrar precios sumamente accesibles en las categorías de moda, tecnología, electrodomésticos, muebles y más. Las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma online.

Día del Shopping en Real Plaza: Descuentos de hasta 60%

Las personas que quieran comprar un producto en MayBelline deben saber que acceden a un 60% de descuento en su segundo producto. Además, La Roche Posay ofrecerá un 30% de descuento en todas sus tiendas.

Día de Shopping

Algunos descuentos del Día de Shopping.

La marca Porta y Pioner tiene un 50% de descuento en todas las tiendas. Estas son algunas de las ofertas que ofrecen las tiendas instaladas en los centros comerciales a nivel nacional.

¿Cuándo es el Día del Shopping en Real Plaza?

El Día de Shopping 2025 se celebra el 27 y 28 de septiembre en los centros comerciales a nivel nacional. Cada año, las tiendas participantes anuncian con anticipación sus ofertas, lo cual permite que los clientes puedan planificar sus compas y aprovechar al máximo los descuentos disponibles.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Paro de transportistas 27 de septiembre: gremios confirman nueva protesta de 48 horas

  2. Trámite de DNI electrónico gratis este 25 de septiembre: Conoce dónde y quiénes fueron los beneficiarios

  3. Renuevan importante avenida de Lima Norte: ciudadanos reducirán su tiempo de viaje a sus destinos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano