Día del Shopping en Real Plaza: Aprovecha descuentos de 50% y 60% en diversos productos
Conoce los mejores descuentos que está ofreciendo Real Plaza por el Día del Shopping el sábado 27 y domingo 28 de septiembre. Detalles AQUÍ.
Miles de personas podrán acceder a muy buenas ofertas gracias al Día del Shopping que se lleva a cabo el 27 y 28 de septiembre. Mediante su página web, Real Plaza dio a conocer los diversos descuentos que ofrecerán conocidas marcas.
PUEDES VER: Ripley confirma 50% + 10% de descuento HOY por el Día del Shopping: ofertas exclusivas en miles de productos
Las personas podrán encontrar precios sumamente accesibles en las categorías de moda, tecnología, electrodomésticos, muebles y más. Las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma online.
Día del Shopping en Real Plaza: Descuentos de hasta 60%
Las personas que quieran comprar un producto en MayBelline deben saber que acceden a un 60% de descuento en su segundo producto. Además, La Roche Posay ofrecerá un 30% de descuento en todas sus tiendas.
Algunos descuentos del Día de Shopping.
La marca Porta y Pioner tiene un 50% de descuento en todas las tiendas. Estas son algunas de las ofertas que ofrecen las tiendas instaladas en los centros comerciales a nivel nacional.
¿Cuándo es el Día del Shopping en Real Plaza?
El Día de Shopping 2025 se celebra el 27 y 28 de septiembre en los centros comerciales a nivel nacional. Cada año, las tiendas participantes anuncian con anticipación sus ofertas, lo cual permite que los clientes puedan planificar sus compas y aprovechar al máximo los descuentos disponibles.
