Día del Shopping en Real Plaza: Aprovecha descuentos de 50% y 60% en diversos productos

Miles de personas podrán acceder a muy buenas ofertas gracias al Día del Shopping que se lleva a cabo el 27 y 28 de septiembre. Mediante su página web, Real Plaza dio a conocer los diversos descuentos que ofrecerán conocidas marcas.

Las personas podrán encontrar precios sumamente accesibles en las categorías de moda, tecnología, electrodomésticos, muebles y más. Las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma online.

Día del Shopping en Real Plaza: Descuentos de hasta 60%

Las personas que quieran comprar un producto en MayBelline deben saber que acceden a un 60% de descuento en su segundo producto. Además, La Roche Posay ofrecerá un 30% de descuento en todas sus tiendas.

Algunos descuentos del Día de Shopping.

La marca Porta y Pioner tiene un 50% de descuento en todas las tiendas. Estas son algunas de las ofertas que ofrecen las tiendas instaladas en los centros comerciales a nivel nacional.

¿Cuándo es el Día del Shopping en Real Plaza?

El Día de Shopping 2025 se celebra el 27 y 28 de septiembre en los centros comerciales a nivel nacional. Cada año, las tiendas participantes anuncian con anticipación sus ofertas, lo cual permite que los clientes puedan planificar sus compas y aprovechar al máximo los descuentos disponibles.