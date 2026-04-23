Municipalidad de Lima realizó operativo para recuperar espacio público tras varios años de abandono

Las Malvinas es uno de los principales conglomerados comercial-industrial de la capital peruana, por lo que concentra una intensa actividad económica; sin embargo, sus alrededores lucían en estado de abandono y los vecinos no podían transitar libremente. Ante esta situación, la Municipalidad de Lima tomó una radical medida.

Personal de la institución capitalina desarrolló un operativo en la madrugada de este jueves 23 de abril, que consistió en la recuperación de espacios públicos en las avenidas Argentina y Emancipación. Esta acción contó con la participación activa del alcalde Renzo Reggiardo.

El alcalde Renzo Reggiardo inspeccionó el operativo en Las Malvinas.

La reciente operación de la Municipalidad de Lima tuvo el despliegue de más de 200 agentes municipales, quienes retiraron a comerciantes informales y ambulantes que se instalaron en las zonas aledañas a Las Malvinas, así como elementos que obstaculizaban el tránsito libre de la ciudadanía.

Se estima que con este operativo, los vecinos y clientes que acuden al conglomerado Las Malvinas cuenten con mayor seguridad. Asimismo, se informó que tras la ejecución de la institución capitalina, se desplegará vigilancia permanente para garantizar el orden en cada cuadra.

Personal de la municipalidad retiran a comerciantes ambulantes de la zona.

“Excelente, pero que se mantenga”, “El orden y la limpieza son fundamentales”, “Con decisión y firmes todo se puede y que no sea de una semana y luego todo sigue igual”, “Que no sea flor de un solo día”, “¿Y qué pasa con los celulares robados?”, “Siempre el mismo cuento, justo cuando ya se van”, comentaron los usuarios en redes sociales.