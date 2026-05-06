Pluz Energía Perú anunció un nuevo cronograma de cortes de luz en Lima y Callao para los días 7 y 8 de mayo, que afectará a diversos distritos de la ciudad. Estas labores, que forman parte del mantenimiento preventivo del sistema, buscan mejorar la calidad del servicio, aunque generarán molestias temporales para miles de usuarios. Si buscas información actualizada sobre cortes de luz en Perú hoy, este reporte detalla las zonas, horarios y recomendaciones clave.

Pluz anunció cortes de luz el 7 y 8 de mayo en varios distritos de Lima y Callao.

Corte de luz en Lima este 7 y 8 de mayo: distritos afectados y horarios según Pluz Energía

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, el corte de luz en Lima se ejecutará en distintos horarios y sectores durante ambos días. Pluz Energía explicó que estas acciones responden a trabajos técnicos necesarios para reforzar la red eléctrica. En su comunicado, la empresa remarcó: "brindamos un servicio eléctrico continuo, seguro y eficiente; sin embargo, realizamos labores de mantenimiento y optimización de redes para evitar fallas mayores en el futuro", según Pluz Energía Perú.

Distritos afectados el 7 de mayo

Durante esta jornada, se prevén interrupciones en zonas como:

San Juan de Lurigancho : Campoy, Los Robles, San Juan de Campoy y sectores aledaños, en horario de 9:30 a. m. a 3:30 p. m.

: Campoy, Los Robles, San Juan de Campoy y sectores aledaños, en horario de 9:30 a. m. a 3:30 p. m. San Martín de Porres : calles Julián Alarcón, Celestino Ávila Godoy y zonas cercanas, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m.

: calles Julián Alarcón, Celestino Ávila Godoy y zonas cercanas, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m. Barranca (Pativilca) : sector Buenos Aires, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.

: sector Buenos Aires, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Huacho (Medio Mundo) : zonas puntuales entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m.

: zonas puntuales entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. Sayán (Andahuasi) : centro poblado Doña Cecilia y Santa Rosa, con corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

: centro poblado Doña Cecilia y Santa Rosa, con corte de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Además, el suministro eléctrico también se interrumpirá en las zonas detalladas en el siguiente enlace.

Distritos afectados el 8 de mayo

Para el 8 de mayo, el corte de luz en Lima y Callao se extenderá a más distritos de la capital, incluidas zonas residenciales y comerciales. Entre los principales puntos afectados destacan:

Ventanilla (Callao) : Las Lomas de Ventanilla Alta y José Gabriel Condorcanqui, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

: Las Lomas de Ventanilla Alta y José Gabriel Condorcanqui, de 8:30 a. m. a 6:30 p. m. Jesús María : avenidas Cuba y Huáscar, y calles aledañas, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m.

: avenidas Cuba y Huáscar, y calles aledañas, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m. Callao Cercado : avenidas Sáenz Peña, Jr. Cochrane y Jr. Colón, así como el Mercado Central del Callao, entre las 9:00 a. m. y las 5:30 p. m.

: avenidas Sáenz Peña, Jr. Cochrane y Jr. Colón, así como el Mercado Central del Callao, entre las 9:00 a. m. y las 5:30 p. m. Carabayllo : sectores como Arenilla, Osoynik y Villa Luz, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

: sectores como Arenilla, Osoynik y Villa Luz, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. San Juan de Lurigancho (SJL): Canto Grande y zonas cercanas, hasta las 6:30 p. m.

Ante este escenario, Pluz Energía recomienda a los usuarios tomar precauciones, especialmente si dependen del suministro eléctrico para el trabajo remoto o actividades comerciales. La empresa reiteró que estas intervenciones son temporales, pero necesarias para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en Lima Metropolitana y el Callao.