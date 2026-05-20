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Hinchas de Universitario se hacen presente en Uruguay para partido ante Nacional - VIDEO
Hinchas de Universitario de Deportes viajaron a Uruguay y ya se palpita la fiesta en la antesala del duelo ante Nacional por la Copa Libertadores 2026.
No cabe duda de que el fútbol mueve fronteras, y este es el caso de seguidores de Universitario de Deportes que se animaron a viajar a Montevideo, Uruguay, para el partido ante Nacional por la Copa Libertadores 2026. Los hinchas cremas comienzan a vivir la antesala de estos vibrantes 90 minutos, que pueden definir quiénes serán los clubes que avancen a octavos de final del certamen de la Conmebol.
Hinchas de Universitario presentes en Uruguay
Fernando Espinoza, enviado especial de LÍBERO en Montevideo, Uruguay, se hizo presente en el Estadio Centenario junto con algunos hinchas de Universitario de Deportes. Como parte del tour que se realiza en el país charrúa, estos aficionados ya palpitan lo que será este duelo ante Nacional en el Gran Parque Central.
Estos fieles seguidores del actual tricampeón del fútbol peruano confían plenamente en obtener un buen resultado ante los albos. Saben que será un cotejo directo en busca de la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que estiman una victoria por la mínima o, en su defecto, un empate que los llene de ilusión.
(VIDEO: Fernando Espinoza)
“Siempre alentar a la 'U' fuera del país es una emoción muy grande. Con toda la fe del mundo. Positivos. Partido cerrado y complicado. Nosotros respiramos fútbol y estamos esperando que la 'U' nos pueda dar una alegría. Da igual el gol de quien, es ganar y seguir compitiendo. Esperemos que con el nuevo técnico haya una nueva energía. Hemos sido los dueños del torneo en los últimos años“, manifestaron algunos aficionados al enviado especial, Fernando Espinoza.
¿A qué hora juega Universitario vs. Nacional?
El partido entre Universitario y Nacional por la quinta fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026 inicia a las 5.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. de Montevideo, Uruguay) en el Gran Parque Central.
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