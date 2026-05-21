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Campeón con Sporting Cristal explotó tras derrota ante Junior por Libertadores: "Catástrofe"

Sporting Cristal quedó muy complicado en la Libertadores tras perder ante Junior, resultado que despertó la molestia de un campeón con los rimenses, quien además apuntó contra el plantel.

Angel Curo
Campeón con Sporting Cristal explotó tras derrota ante Junior por Libertadores
Campeón con Sporting Cristal explotó tras derrota ante Junior por Libertadores | Composición: Líbero
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Sporting Cristal tenía la obligación de ganarle a Junior en Colombia, pero el rendimiento del equipo terminó decepcionando y cayó 3-2, lo que complicó seriamente sus opciones de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Este resultado despertó la furia de un referente del equipo, que no dudó en señalar al plantel por la derrota.

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Campeón con Sporting Cristal explotó tras derrota ante Junior por Libertadores

Durante el programa 'L1 Radio', el exportero Erick Delgado no se guardó nada al momento de opinar sobre el rendimiento de Sporting Cristal en este partido y fue contundente al expresar su molestia por los constantes errores que protagoniza el equipo en cada encuentro.

En esa línea, el referente de los 'cerveceros' también apuntó contra el planteamiento de Zé Ricardo, especialmente porque alineó a tres defensores en el primer tiempo, que catalogó como “una catástrofe”.

"Cristal no merece estar en esta situación, es partido tras partido que salen a jugar y termina siendo un Cristal que no encuentra norte. El primer tiempo parecía una catástrofe. Mal planteado por Zé Ricardo, no tiene defensas para hacer una línea de tres", señaló el retirado guardameta.

Erick Delgado apuntó contra dos jugadores tras derrota de Sporting Cristal

Por si esto no fuera poco, el exportero de Sporting Cristal también fue claro al señalar el bajo rendimiento que mostraron Írven Ávila y Felipe Vizeu en este partido. Sostuvo que no tienen el nivel para estar en el equipo.

Quisiera no decirlo, pero lo tengo que hacer: ‘Ávila no es el jugador que necesita este Cristal’. Ya no está para el ritmo de jugar Copa Liberadores. Uno lo nota, ya no está para este tipo de partidos. Lo de Vizeu que falla un gol frente al arco, necesitan un delantero que salve situaciones, añadió.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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