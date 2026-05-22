¿A qué hora juegan River Plate vs Belgrano y dónde ver EN VIVO la final del Torneo Apertura 2026?

River Plate y Belgrano protagonizarán la gran final del Torneo Apertura 2026. El Millonario buscará su primer título en la era del Chacho Coudet, mientras que el Pirata querrá conseguir su primer trofeo oficial en la historia de la Primera División. De cara a este encuentro, Tomás Galván y Facundo Colidio llegan encendidos, mientras que Lucas Zelarayán y Lucas Passerini son los jugadores a seguir en el cuadro cordobés.

¿Cuándo juegan River Plate vs Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026?

La final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate vs Belgrano se jugará este domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.

¿A qué hora juegan River Plate vs Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026?

El duelo entre River Plate vs Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026 está pactado para que empiece a partir de la 1.30 p. m. (hora peruana) y 3.30 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver River Plate vs Belgrano por la final del Torneo Apertura 2026?

La transmisión de la final del Torneo Apertura 2026 entre River Plate vs Belgrano estará a cargo de la cadena internacional ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica. En Argentina, el enfrentamiento irá por TNT Sports, Fanatiz y Max.

River Plate vs Belgrano: posibles alineaciones

River Plate : Beltrán; Viña, Rivero, Pezzella, Bustos; Galoppo, Fausto; Meza, Quintero, Lencina y Freitas.

: Beltrán; Viña, Rivero, Pezzella, Bustos; Galoppo, Fausto; Meza, Quintero, Lencina y Freitas. Belgrano: Cardozo; Morales, Maldonado, López, Sporle; Sánchez, Longo; Rigoni, Zelarayán, González y Passerini.

¿Cómo llegan River Plate vs Belgrano a la final del Torneo Apertura 2026?

El equipo de Núñez llega como el gran candidato, aunque su camino en la fase de eliminación directa no fue un paseo. River busca no solo un nuevo título local, sino también quitarse la espina histórica que siempre supone enfrentar al Pirata en instancias decisivas.

Los dirigidos por el Chacho Coudet terminaron segundos en la Zona B. En octavos de final avanzaron por penales frente a San Lorenzo tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario; en cuartos de final derrotaron 2-0 a Gimnasia y, en semifinales, se impusieron por la mínima ante Rosario Central.

El Pirata, por su parte, ha sido la gran revelación del torneo. Clasificó como el quinto de la Zona B, lo que lo obligó a jugar casi siempre como visitante o en escenarios neutrales, pero su solidez defensiva y carácter lo han traído hasta aquí.

En octavos de final venció 1-0 a Talleres en el clásico cordobés; luego eliminó a Unión de Santa Fe con un sólido 2-0 y, en las semifinales, empató 1-1 con Argentinos Juniors y luego terminó celebrando en penales.