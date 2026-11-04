0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN VIVO
Tabla acumulada de la Liga 1 2026

¡El internet no perdona! Los mejores memes que dejó el intenso empate 2-2 entre Universitario y Sport Boys

¡Empate vibrante en el Monumental! Universitario igualó 2-2 ante Sport Boys y sigue en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Redacción Líbero Tendencias
1 de 4
Universitario luchó hasta el final y rescató un empate ante Sport Boys en el Monumental.
Universitario luchó hasta el final y rescató un empate ante Sport Boys en el Monumental.
Universitario luchó hasta el final y rescató un empate ante Sport Boys en el Monumental.
2 de 4
Universitario vs sport boys
Universitario vs sport boys
Universitario vs sport boys
3 de 4
sport boys
sport boys
sport boys
4 de 4
Universitario
Universitario
Universitario
COMPARTIR
google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados del Sinuano Noche HOY, miércoles 4 de noviembre, EN VIVO: qué jugó el último sorteo

  2. Sinuano Día HOY, miércoles 4 de noviembre, EN VIVO: resultados y qué jugó el último sorteo de la lotería

  3. Horóscopo de HOY con Josie Diez Canseco: predicciones astrológicas GRATIS para este miércoles 4 de noviembre

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano