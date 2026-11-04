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¡El internet no perdona! Los mejores memes que dejó el intenso empate 2-2 entre Universitario y Sport Boys
¡Empate vibrante en el Monumental! Universitario igualó 2-2 ante Sport Boys y sigue en la pelea por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Universitario luchó hasta el final y rescató un empate ante Sport Boys en el Monumental.
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Universitario vs sport boys
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