ADT se rinde ante Hernán y admite que jugaron para él: "Vive del fútbol"

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 está de candela, con varios clubes luchando por hacerse con el título nacional. En ese sentido, ADT es una de las instituciones que se encuentra luchando, pero no por el trofeo de la Primera División sino por la permanencia. En ese sentido, el club sorprendió al empatar 1-1 con Sporting Cristal.

Ambos elencos celestes igualaron 1-1 con un gol a último minuto de Horacio Benincasa, quien decidió brindar declaraciones para L1 MAX. El hombre del cuadro tarmeño fue sumamente sincero con cómo viene sintiendo la temporada con el 'Vendaval'.

“ Esta ciudad vive del fútbol y queremos dejar Tarma en Primera. Queremos que el viejo Hernán (Rengifo) se vaya tranquilo porque hizo mucho por el fútbol ”, indicó el futbolista de ADT en diálogo con L1 MAX, dejando clara su opinión sobre el delantero del cuadro tarmeño.

Vale precisar que ADT se encuentra luchando por salir de la zona de descenso y con un triunfo quedaría a tiro. Tiene 31 puntos. Por su parte, el cuadro dirigido por Roberto Mosquera necesitaba ganar, pero lamentablemente para sus aspiraciones empató y dejó escapar puntos.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal recibirá a Cienciano el próximo 22 de noviembre en un partido que definirá el título del Torneo Clausura 2026. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac.