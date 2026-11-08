Hernán Barcos dejó fuerte mensaje tras empate de Sporting Cristal ante ADT por el Clausura: “Duele”

Sporting Cristal no pudo ganar en su visita a ADT de Tarma por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Los celestes igualaron 1-1 ante el cuadro tarmeño, que logró el empate con un gol agónico de Horacio Benincasa sobre el final del partido. Tras el final del compromiso, Hernán Barcos rompió su silencio y lamentó dicho resultado que los dejó sin el primer lugar del certamen y con el riesgo de quedarse fuera de la lucha por el título nacional.

Hernán Barcos lamentó empate de Sporting Cristal con ADT

En declaraciones a la prensa a su llegada a Lima, el 'Pirata' reconoció que los dos puntos perdidos en el Estadio Unión Tarma hace que el equipo dependa de otros resultados a falta de una sola fecha para el final del Torneo Clausura; no obstante, hizo un llamado al hincha cervecero para que sigan alentando y confiando en poder ganar el segundo campeonato del año.

"Obviamente duele (el empate), ya no dependemos de nosotros sino de los rivales. (Debemos) ganar el partido que nos queda pero obviamente duele porque teníamos una gran oportunidad", señaló Barcos a su salida del Aeropuerto Jorge Chávez junto con la delegación celeste.

"(Al hincha) decirle que sigamos confiando, quedan todavía tres puntos y tenemos que jugar. Así que, hasta la última fecha no se va a declinar", añadió.

Sporting Cristal empató 1-1 con ADT en Tarma

De esta forma, Barcos reconoció que el empate ante ADT fue un duro golpe para las aspiraciones celestes, pero pidió a los hinchas mantener la confianza hasta el final. Ahora, Sporting Cristal deberá ganar su último partido y esperar que Universitario y Sport Huancayo empaten, o que se produzca otro resultado que le permita recuperar terreno en la lucha por el Clausura.

Próximo partido de Sporting Cristal por la fecha 17

Vale precisar que Sporting Cristal jugará la última fecha del Torneo Clausura el domingo 22 de noviembre ante Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo. El horario del encuentro aún no ha sido confirmado por la Liga 1.