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Mosquera rotundo sobre empate de Cristal que los complica en el Clausura: "Merecimos ganar largamente"

En conferencia de prensa, el técnico celeste expresó su frustración tras el empate 1-1 de Cristal en su visita a Tarma por la fecha 16 del Clausura.

Antonio Vidal
Roberto Mosquera rotundo sobre empate de Sporting Cristal que los complica en el Torneo Clausura
Roberto Mosquera rotundo sobre empate de Sporting Cristal que los complica en el Torneo Clausura | composición Líbero/Liga 1/Jax Latin Media
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Roberto Mosquera no ocultó su frustración tras el empate de Sporting Cristal ante ADT, por la fecha 16 del Torneo Clausura, resultado que complica las aspiraciones del equipo celeste en el campeonato. El técnico consideró que su equipo hizo los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos y dejó clara su postura al analizar el rendimiento mostrado durante el encuentro.

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Roberto Mosquera rotundo sobre empate de Sporting Cristal ante ADT

En conversación con los medios, el DT celeste reconoció que la eficacia fue uno de los aspectos que le faltó a su equipo para conseguir la victoria. Sin embargo, también destacó que Cristal generó situaciones para resolver el compromiso a su favor, aunque no logró concretarlas de la mejor manera.

"Bueno, la eficacia sí. Tiene otro vuelo, especialmente con los goles en la altura, como dije anteriormente. Tal vez pudimos terminar algunas jugadas de mejor manera en ataque, pero creo que, al margen de eso, merecimos ganar largamente", manifestó Mosquera.

Las palabras del estratega reflejan su disconformidad con el 1-1, especialmente porque a los rimenses lo empatan en los minutos finales cuando tenían todo el encuentro a su favor.

Hernán Barcos y Horacio Benincasa fueron los autores de los goles. Foto: composición Líbero/Liga 1

Hernán Barcos y Horacio Benincasa fueron los autores de los goles. Foto: composición Líbero/Liga 1

Próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura

Tras el empate ante ADT por la fecha 16, Sporting Cristal deberá prepararse para afrontar su último compromiso del Torneo Clausura 2026. El equipo celeste recibirá a Cienciano el domingo 22 de noviembre, en un encuentro correspondiente a la fecha 17, última jornada del campeonato. La hora todavía está pendiente de confirmación.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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