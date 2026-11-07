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Horacio Benincasa lanzó picante mensaje tras empate de ADT ante Cristal: “Lo gritó la ‘U’”

El exdefensor de la 'U' se refirió al empate ante Cristal y, sobre todo, a los comentarios sobre una supuesta ayuda a los equipos que pelean en la parte alta de la tabla.

Antonio Vidal
Horacio Benincasa lanzó picante mensaje tras empate de ADT ante Sporting Cristal
Horacio Benincasa lanzó picante mensaje tras empate de ADT ante Sporting Cristal | composición Líbero/Jax Latin Media/Universitario
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El empate de ADT ante Sporting Cristal por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 dejó varias reacciones, pero una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Horacio Benincasa. El zaguero del conjunto tarmeño se refirió a la importancia del resultado en esta recta final del campeonato y lanzó una frase que no pasó desapercibida al mencionar a Universitario de Deportes.

Alineaciones Alianza Lima vs Los Chankas.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Chankas: El potente once de Pablo Guede por el Clausura

Horacio Benincasa lanzó picante mensaje tras empate de ADT ante Sporting Cristal

El encuentro era fundamental para ADT, que necesitaba sumar puntos para alejarse de la zona comprometida de la tabla de posiciones. Por ello, Benincasa destacó la actitud de sus compañeros y el esfuerzo colectivo para no bajar los brazos durante el compromiso. "El corazón de este grupo, la verdad, es gigante y estamos felices porque nunca bajaron los brazos", manifestó en conversación con Jax Latin Media.

En esa misma línea, el futbolista dejó en claro que el objetivo del Vendaval Celeste no era favorecer a otros equipos en la lucha por el campeonato, sino conseguir puntos para asegurar su permanencia en la máxima categoría. "Muchos hablan de que ayudamos a la 'U' o Alianza, pero esto es para ayudarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitábamos sumar, estamos en una situación bastante complicada", sostuvo.

Sin embargo, la pregunta sobre los equipos que también celebraron el resultado provocó una respuesta particular del defensor, con pasado vistiendo la crema. Cuando le mencionaron que el gol de ADT no solo se había gritado en Tarma, sino también en Universitario, Benincasa no tuvo problemas en reconocerlo y mencionar a otros clubes que siguen atentos a la definición del Clausura.

"Sí, obviamente, lo gritó la 'U', lo gritó Huancayo, lo gritó Garcilaso, que todavía son mis compañeros, lo gritó Sullana, pero como te digo, esto es por nosotros y no por nadie más", respondió.

Horacio Benincasa defendió los colores de Universitario

Horacio Benincasa defendió los colores de Universitario

Trayectoria de Horacio Benincasa

El defensor cuenta con un recorrido que incluye un paso por las divisiones menores de Alianza Lima y la oportunidad de defender la camiseta de Universitario en el fútbol profesional.

  • Deportivo Garcilaso
  • Alianza Atlético
  • Cusco FC
  • Carlos A. Mannucci
  • Universitario
  • Real Garcilaso
  • Ayacucho FC
  • Inti Gas
  • Alianza Lima II
  • Tottenham U18
  • EGB
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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