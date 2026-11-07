Universitario depende de sí mismo para ser campeón del Torneo Clausura: ¿Qué resultados necesita?

El empate de Sporting Cristal ante ADT (1-1) cambió el panorama de la lucha por el título del Torneo Clausura. Los celestes llegaron a 32 puntos en 16 partidos, mientras que Universitario y Sport Huancayo se mantienen con 31 unidades, pero con un encuentro menos. De esta manera, los cremas tienen una gran oportunidad para tomar el liderato y encaminarse hacia la conquista del segundo certamen de la temporada.

¿Qué necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura 2026?

La primera tarea de Universitario será derrotar a CD Moquegua en el estadio Monumental por la fecha 16. Si consigue los tres puntos, alcanzará las 34 unidades y superará momentáneamente a Sporting Cristal. Sin embargo, también deberá estar atento a lo que suceda con Sport Huancayo, que tiene la misma cantidad de puntos y todavía debe disputar su compromiso ante Cienciano en Cusco.

El escenario más favorable para los dirigidos por el cuadro crema es ganar sus dos encuentros pendientes. Esto le permitiría llegar a 37 puntos y asegurar el primer lugar sin depender de lo que hagan Sporting Cristal y los demás perseguidores. La última jornada será especialmente importante, pues Universitario tendrá que visitar precisamente a Sport Huancayo en un enfrentamiento directo que podría definir al campeón.

Universitario de Deportes recobra vida en el Torneo Clausura tras empate de Cristal.

Por ello, el compromiso ante CD Moquegua será fundamental para llegar con ventaja a la última fecha. Un triunfo permitirá que Universitario dependa de sí mismo en el duelo frente al 'Rojo Matador'. En cambio, un empate o una derrota reduciría su margen de error y podría obligarlo a esperar otros resultados para mantenerse en carrera por el título.

Partidos que le quedan a Universitario en el Torneo Clausura 2026

El conjunto dirigido por Fabián Bustos tiene dos compromisos por delante para intentar quedarse con el título: