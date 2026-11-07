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¿A qué hora juega Universitario vs. CD Moquegua y dónde ver el Torneo Clausura 2026?

Revisa a qué hora y dónde ver la transmisión del partido entre Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1.
Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1.
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No te pierdas el partido clave entre Universitario vs. CD Moquegua por la fecha número 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el conocido Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscan llevarse el título, por lo que aquí te brindamos cuándo, a qué hora y dónde ver la transmisión del apasionante encuentro del fútbol peruano.

Universitario de Deportes puede acceder a la final de la Liga 1 sin ser campeón del Clausura.

PUEDES VER: Universitario y el único camino para jugar la final directa sin ser campeón del Torneo Clausura

¿Cuándo juega Universitario vs. CD Moquegua por la fecha 16 del Clausura?

De acuerdo a la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional del Perú, Universitario y CD Moquegua chocarán este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito de Ate. Ante cualquier cambio, te lo informaremos de inmediato en Líbero.

Universitario vs CD Moquegua, Liga 1

Universitario obligado a derrotar al CD Moquegua.

¿A qué hora juega Universitario vs. CD Moquegua?

Te brindamos los diferentes horarios:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
  • Estados Unidos (hora del Este): 9.30 p. m.
  • Estados Unidos (hora del Pacífico): 6.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. del lunes 9 de noviembre.

¿Dónde ver Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO?

La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, vía DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, podrás ver el Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1 2026 totalmente online en DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.

¿En qué canal ver Universitario vs. CD Moquegua?

Estos son algunos de los canales para sintonizar L1 MAX:

  • DIRECTV: canales 604 (SD) y 1604 (HD).
  • Movistar TV: canales 14 (SD) y 714 (HD).
  • Claro TV: canal 10 (SD) y canales 510 o 528 (HD), según el plan.
  • Best Cable: canal 12.

¿Cómo llegan Universitario y CD Moquegua?

Universitario de Deportes viene de empatar 2-2 con Sport Boys en el Monumental y dejó escapar la posibilidad de ser líder absoluto del Torneo Clausura. Por ello, ahora están obligados a golear para acortar la diferencia de goles con Sporting Cristal o esperar que los celestes tropiecen, al igual que Sport Huancayo.

Por su parte, CD Moquegua viene de igualar sin goles ante Los Chankas. El cuadro sureño atraviesa una temporada complicada y suma 29 puntos en la tabla acumulada, por lo que necesita seguir sumando para asegurar su permanencia en la Liga 1.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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