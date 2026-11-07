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¿A qué hora juega Universitario vs. CD Moquegua y dónde ver el Torneo Clausura 2026?
Revisa a qué hora y dónde ver la transmisión del partido entre Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
No te pierdas el partido clave entre Universitario vs. CD Moquegua por la fecha número 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el conocido Estadio Monumental de Ate. Los cremas buscan llevarse el título, por lo que aquí te brindamos cuándo, a qué hora y dónde ver la transmisión del apasionante encuentro del fútbol peruano.
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¿Cuándo juega Universitario vs. CD Moquegua por la fecha 16 del Clausura?
De acuerdo a la programación oficial de la Liga de Fútbol Profesional del Perú, Universitario y CD Moquegua chocarán este domingo 8 de noviembre de 2026 en el Estadio Monumental U Marathon, ubicado en el distrito de Ate. Ante cualquier cambio, te lo informaremos de inmediato en Líbero.
Universitario obligado a derrotar al CD Moquegua.
¿A qué hora juega Universitario vs. CD Moquegua?
Te brindamos los diferentes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.
- Estados Unidos (hora del Este): 9.30 p. m.
- Estados Unidos (hora del Pacífico): 6.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. del lunes 9 de noviembre.
¿Dónde ver Universitario vs. CD Moquegua EN VIVO?
La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, vía DSPORTS y Movistar Deportes. Asimismo, podrás ver el Universitario vs. CD Moquegua por la Liga 1 2026 totalmente online en DGO y Movistar Play si cuentas con una suscripción a alguna de las mencionadas plataformas de streaming.
¿En qué canal ver Universitario vs. CD Moquegua?
Estos son algunos de los canales para sintonizar L1 MAX:
- DIRECTV: canales 604 (SD) y 1604 (HD).
- Movistar TV: canales 14 (SD) y 714 (HD).
- Claro TV: canal 10 (SD) y canales 510 o 528 (HD), según el plan.
- Best Cable: canal 12.
¿Cómo llegan Universitario y CD Moquegua?
Universitario de Deportes viene de empatar 2-2 con Sport Boys en el Monumental y dejó escapar la posibilidad de ser líder absoluto del Torneo Clausura. Por ello, ahora están obligados a golear para acortar la diferencia de goles con Sporting Cristal o esperar que los celestes tropiecen, al igual que Sport Huancayo.
Por su parte, CD Moquegua viene de igualar sin goles ante Los Chankas. El cuadro sureño atraviesa una temporada complicada y suma 29 puntos en la tabla acumulada, por lo que necesita seguir sumando para asegurar su permanencia en la Liga 1.
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