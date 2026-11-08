Universitario de Deportes recibirá a CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Clausura. Los cremas están en la obligación de hacerse fuertes en casa para aprovechar el empate de Sporting Cristal en Tarma e ir con todo por el liderato del certamen en la última fecha ante Sport Huancayo. No obstante, en las últimas horas se confirmó que el cuadro merengue no contará con cuatro futbolistas para su duelo ante ‘La Embestida del Sur’.

Universitario y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a CD Moquegua

En la víspera, el club dio a conocer su lista de convocados para el partido ante los moqueguanos y confirmó las bajas de cuatro jugadores: estamos hablando de Matías Di Benedetto, Lisandro Alzugaray, Jordan Guivin y Adrián Quiroz.

Convocados de Universitario

Como se recuerda, Lisandro Alzugaray terminó sentido en el último encuentro frente a Sport Boys. Posteriormente, el club difundió el parte médico del delantero, confirmando que presenta problemas musculares y se le hará un seguimiento a su evolución.

Por su parte, Matías Di Benedetto, quien no juega desde el clásico ante Alianza Lima, ya está recuperado del desgarro que lo ha mantenido ausente por varias fechas; sin embargo, el comando técnico optó por dejarlo fuera de lista por precaución para que llegue a la última fecha del campeonato sin ningún inconveniente.

Matías Di Benedetto seguirá siendo baja en Universitario pese a estar recuperado

En tanto, Jordan Guivin y Adrián Quiroz no fueron convocados por decisión técnica. Por otra parte, una buena noticia en Ate fue la incorporación de César Inga, quien logró recuperarse a tiempo del golpe al tobillo que sufrió ante la ‘Misilera’.

Pese a estas cuatro bajas, Universitario buscará imponer condiciones en el Monumental y sumar tres puntos que le permitan recuperar el liderato del Torneo Clausura. Los dirigidos por Fabián Bustos saben que no tienen margen de error si quieren llegar a la última jornada con opciones de quedarse con el segundo certamen del año.

¿A qué hora juegan Universitario vs CD Moquegua?

Vale recordar que Universitario y CD Moquegua medirán fuerzas este HOY domingo 8 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon.