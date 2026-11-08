Jairo Concha realizó grave denuncia previo al Universitario vs CD Moquegua: "No se dejen engañar"

Universitario recibirá a CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán hacerse fuertes de local para recuperar la cima del segundo certamen del año tras el empate de Sporting Cristal en Tarma. A pocas horas del esperado encuentro, Jairo Concha, futbolista merengue, utilizó sus redes sociales para hacer una grave denuncia previo al partido contra ‘La Embestida del Sur’.

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Jairo Concha hace grave denuncia previo al Universitario vs CD Moquegua

A través de su cuenta en la red social Instagram, el mediocampista merengue denunció que un perfil falso en TikTok se está haciendo pasar por él para engañar a sus seguidores subiendo contenido suyo y organizando falsos sorteos de camisetas, así como cobros indebidos por saludos. El futbolista exhortó a los hinchas a denunciar la cuenta y a no dejarse engañar.

"Esta cuenta de TikTok no es mía. Sube cosas mías , organiza sorteos de camiseta y cobra por supuestos saludos, mi única cuenta oficial es la que está en mi perfil de Instagram. No se dejen engañar, buenas noches", publicó Concha en sus historias antes del trascendental duelo ante los moqueguanos.

Jairo Concha denunció perfil falso en TikTok

De esta manera, Jairo Concha alertó públicamente a sus seguidores para evitar que sean víctimas de posibles estafas a través de redes sociales. Mientras tanto, el volante de Universitario se encuentra enfocado en el compromiso ante CD Moquegua, donde los cremas buscarán conseguir una victoria clave para recuperar el liderato del Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Universitario vs CD Moquegua?

Vale recordar que el partido entre Universitario vs CD Moquegua por la penúltima fecha del Torneo Clausura está programado para HOY domingo 18 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon. Jairo Concha forma parte de los 20 convocados por Fabián Bustos para el encuentro de esta noche.