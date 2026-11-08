Universitario celebra título en Matute ante Alianza Lima por la Liga 1

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, por lo que sin duda alguna el título que le ganó a Alianza Lima en el año 2023 sigue dando de qué hablar. Los cremas le quitaron el tricampeonato a su máximo rival y comenzaron una historia que hasta ahora los de Matute no han podido revertir.

Resulta que la escuadra victoriana ha perdido por tres años de forma consecutiva el campeonato nacional a manos del acérrimo oponente. En ese sentido, el elenco comandado por Fabián Bustos se encuentra de aniversario de aquella final disputada y ha generado diversos comentarios entre los aficionados.

Dentro de todo, el cuadro merengue impactó a sus hinchas debido a que en redes sociales recordó el popular 'Matutazo', que fue cuando le ganaron la final del 2023 a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Los de Ate vencieron en aquella ocasión con tantos de Edison Flores y Horacio Calcaterra.

En el 2023 así celebró Universitario en Matute.

Universitario de Deportes logró una victoria sumamente aplastante sobre su máximo rival en condición de visitante, por lo que hasta ahora viene siendo tomada en cuenta. Los cremas saben que es la victoria más importante que han tenido a lo largo de la etapa como futbolistas profesionales.

Es importante precisar que la 'U' cuenta con muchos elementos destacados que han podido salir al extranjero esta temporada. Sin embargo, muchos de ellos prefirieron quedarse en el club para hacer historia llevándose el título del fútbol peruano.